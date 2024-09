Eine FPÖ ohne Kickl? ÖVP zwischen Hoffen und Selbstbetrug

Heute Vormittag ist es so weit: Die ÖVP zelebriert in einer Wiener Eissporthalle im Stadtteil Kagran ihren offiziellen Wahlkampfauftakt. Im Mittelpunkt steht naturgemäß der Spitzenkandidat, Bundesparteiobmann und Noch-Bundeskanzler Karl Nehammer. Dessen Linie ist – zumindest bis zum Wahltag – klar: Er will unter keinen Umständen mit Herbert Kickl koalieren. Wer Verschwörungstheorien anhänge, sei kein Regierungspartner, sagt Nehammer über Kickl. Dieser habe "die Mitte verlassen".