WIEN. Um 9 Uhr fand in der SP-Zentrale in der Löwelstraße eine Betriebsversammlung statt. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch informierten die Belegschaft, dass von den 102 Mitarbeitern 27 beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet werden. Wer die Betroffenen sind, wurde nicht offiziell mitgeteilt. In Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat will die Parteiführung mit den Mitarbeitern sprechen und in Abwägung der persönlichen Situation entscheiden, wer den Job verlieren wird. Die Kündigung erfolgt dann mit Jahresende, bis 31. März 2020 bleiben noch alle beschäftigt. "Es ist eine der schwierigsten Aufgaben, die sich in meinem Leben gestellt haben", sagte Rendi-Wagner danach. In der SPÖ habe es noch nie eine solche Kündigungswelle gegeben.

14,9 Millionen Euro Schulden

Die Partei muss sparen. Als Rendi-Wagner am 24. November des Vorjahres den Vorsitz übernahm, betrugen die Schulden 14 Millionen Euro, dazwischen liegen der EU- und der Nationalratswahlkampf. Heute hat die SPÖ ein Minus von 14,9 Millionen Euro. Geht es nach Deutsch, soll die Partei 2025 schuldenfrei sein.

Rendi-Wagner macht dabei auch Konzessionen, sie trennt sich von ihrem Berater Nedeljko Bilalic. Dessen hoch dotierter Vertrag von 24.000 Euro brutto hatte in der Partei viel Unmut ausgelöst. Bilalic hat eine Kündigungsfrist von sechs Monaten: Mit ihm wurde nun vereinbart, dass er bis Ende 2020 von der SPÖ beschäftigt, seine monatliche Apanage aber auf 8000 Euro brutto gekürzt wird.

Auslaufen wird auch ein Vertrag mit der steirischen Leykam Medien AG, deren Vorstand der frühere SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher ist. Der Vertrag endet Mitte 2020, ein Einzelprojekt wird aber noch weitere eineinhalb Jahre fortgeführt. Insgesamt hatte die SPÖ sieben Beraterverträge, etwa für Rechtsbeistand oder IT.

Erster Rückzug

Eine erste personelle Einsparung gibt es bereits. Die stellvertretende SP-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner machte über Facebook publik, dass sie zurücktrete. "Ich verzichte damit auf diesen mit dieser Funktion verbundenen Teil meines Gehalts", schrieb sie. Als Bundesfrauensekretärin bleibt sie aber Angestellte der Partei. Die drei Dienstautos wurden bereits verkauft. Spendenaufrufe an die Parteimitglieder sollen zusätzlich Geld in die rote Kasse bringen.

Rendi-Wagner verteidigte die Personalreduktion indirekt mit dem aufgeblähten Apparat. Bis 2016 habe die SPÖ nur 86 Mitarbeiter gehabt. Erst danach sei die Zahl erhöht worden, sie sei im Vergleich zu den anderen Parteien deutlich überproportioniert.

Schon in den vergangenen Jahren funktionierten die roten Auffangnetze. Die Wiener SPÖ und die stadtnahen Betriebe nahmen nach dem roten Regierungsende Mitarbeiter aus den SP-Ministerien auf.

