Ja, es sei eine Erkrankung, deren Langzeitfolgen noch nicht abzuschätzen sind, sagt Peter Niedermoser. Doch der Ärztekammer-Präsident Oberösterreichs warnte davor, vor der bevorstehenden Grippe-Saison in Panik zu verfallen. "Die Ärzte in unserem Land sind gut gewappnet. Wir wollen die Angst nehmen. Eine Coronavirus-Panik ist nicht notwendig, wenn man die Schutzmaßnahmen befolgt", sagt Niedermoser.

Er war einer von sieben medizinischen Experten, die Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz in Linz zusammenkamen.

Alle setzten sich für einen "sachlichen, konstruktiven und faktenbasierten Diskurs" über die weiteren Maßnahmen ein. "Nur durch gemeinsame Lösungen, die auch von der Bevölkerung verstanden werden, kann das Leben mit dem Covid-19-Virus ohne Schaden vorüber gehen", sagt Niedermoser. Denn einig waren sich alle: "Der Virus wird uns erhalten bleiben. Und wir müssen lernen, damit zu leben."

"Scheuen Sie nicht den Gang zum Hausarzt"

Wolfgang Ziegler, Obmann der Sektion Allgemeinmedizin in Oberösterreich, die Linzer Mikrobiologin Petra Apfalter und Gernot Weiss, Direktor der Innsbrucker Uni-Klinik für Innere Medizin, kritisierten die "sehr unreflektierten" Testungen.

"Wenn wir 1000 Tests machen und 975 davon sind negativ, müssen wir uns fragen, ob wir nicht zu breit testen und ob wir vor allem asymptomatische Leute testen", sagt Ziegler. Hausärzte könnten am ehesten erkennen, ob es sich um eine bakterielle Infektion oder um einen Coronafall handle. Ein kranker Patient gehöre zum Hausarzt, sagte Weiss, "Kontaktpersonen in die Screening-Straße". Die Diagnose einer Infektionskrankheit sei eine ärztliche Kernaufgabe.

"Derzeit messen wir ein Merkmal, das aber nicht zwingend bedeutet, dass jemand krank ist", sagte Apfalter. Schließlich würden 90 Prozent der Infektionen "absolut keinen schweren Verlauf nehmen". Die Entscheidung, ob jemand getestet werde, müsse wieder bei den Ärzten liegen und nicht bei der Hotline 1450.

"Es wäre hier wichtig zur Normalität zurückzukehren. Anfangs hatten wir nahezu keine Schutzausrüstung, jetzt ist die Situation zwar immer noch nicht optimal, aber eine gänzlich andere", sagt Ziegler. Niemand müsse sich vor Arzt- oder Krankenhausbesuchen fürchten.

Gesundheitswissenschafter Martin Sprenger betonte, dass in der Medizin immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gelte. Der Nutzen müsse größer sein als die Nebenwirkung - und verwies auf die "Nebenwirkungen" des Lockdowns: "Arbeitslosigkeit verdoppelt das Sterberisiko", meinte er und wies darauf hin, dass viele Leute wegen anderer Beschwerden - von Herz-Kreislauf- bis hin zu psychischen Problemen - nicht zum Arzt gegangen seien.

"Schule ist für uns nicht das Problem"

Die Schule als Infektionssort sei für die Mediziner kein Thema. "Alles was wir sehen ist, dass die Schüler sich in den Familien anstecken, aber nicht in der Schule selbst. Die Schule ist für uns nicht das Problem", hieß es.

Auf die neuen Maßnahmen der Regierung wollte man nicht im Detail eingehen. "Wir wollen den Menschen mitgeben: Seid nicht ängstlich, aber seid auch nicht unvorsichtig". Die Maßnahmen wie Mund-Nasen-Schutz, Abstand und Händehygiene" sei aber ein "effektives Bündel und "schütze sehr gut vor der Ansteckung mit Viren, die Atemwegsinfektionen verursachen", sagte Rainer Gattringer, Leiter des Instituts für Hygiene- und Mikrobiologie des Klinikums Wels-Grieskirchen.