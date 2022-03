Ein türkiser Spagat im U-Ausschuss

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine befand sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) in den vergangenen Tagen mitten im weltpolitischen Geschehen. Heute heißt es für den VP-Chef zurück zur Innenpolitik: Er ist die erste Auskunftsperson im U-Ausschuss "zur Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder", wie es in der Tagesordnung heißt.

Karl Nehammers Befragung startet um zehn Uhr mit einer Aufwärmrunde, denn als Erster am Wort ist VP-Fraktionsführer Andreas Hanger. Der bereitete gestern die Bühne in der für seine Partei heiklen Causa auf – und distanzierte sich einmal mehr von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid, dessen Chats über die ÖVP als "Hure der Reichen" samt durchaus handfesten Verdachtsmomenten für Postenschacher im türkisen Einflussbereich den U-Ausschuss überhaupt erst ins Rollen brachten. Erst kürzlich hinzugekommen ist der Verdacht eines Steuernachlasses für den Investor Siegfried Wolf, für den sich ebenfalls Schmid in seiner Zeit im Finanzministerium eingesetzt haben soll.

Verfolgen Sie den ersten U-Ausschuss-Tag im Liveblog auf nachrichten.at:

"Thomas Schmid, weit weg", so Hanger – was es aufzuklären gebe, sei aufzuklären. Im Gegensatz zum Ibiza-U-Ausschuss, in dem sich Hanger als VP-Verteidiger den Ruf eines Kettenhundes erarbeitet hat, wolle er es diesmal konstruktiver anlegen: "Ich werde meinen Beitrag leisten in der Tonalität." Anders als bei der Befragung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz im U-Ausschuss will er etwa heute sein Fragerecht nicht derart exzessiv nutzen, dass die Opposition nicht mehr zu Wort kommt.

Der Versuch der türkisen Imagekorrektur ist nicht zuletzt Ergebnis des Engagements von Georg Streiter: Der Berater, einst im Sprecherteam der früheren deutschen Kanzlerin Angela Merkel, begleitet die ÖVP durch den U-Ausschuss und empfiehlt, im Auftreten "die Temperatur herunterzufahren, es muss nicht alles bei 100 Grad gekocht werden, 80 reichen auch".

In der Sache ist die ÖVP freilich in der Defensive. Schmids exzessive Chatprotokolle, das zuletzt bekannt gewordene Geständnis der Meinungsforscherin Sabine Beinschab über frisierte Umfragen und auch neue Chats über Postenvergaben aus dem Innenministerium bieten SPÖ, Neos, FPÖ, aber auch den Grünen genug Futter für harte Nachfragen.

Ganz ohne Geschäftsordnungsdebatten, welche davon noch zulässig sind, wird es auch heute nicht angehen, wie Hanger anklingen ließ. So könne Nehammer nicht über seine Zeit als VP-Generalsekretär befragt werden, "da Parteien nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses sind, sondern nur die Vollziehung des Bundes", betonte Hanger. Formal ist der U-Ausschuss eingesetzt zur Klärung "des Gewährens von Vorteilen an mit der ÖVP verbundene natürliche und juristische Personen durch Organe des Bundes im Zeitraum von 18. Dezember 2017 bis 11. Oktober 2021". Die Opposition interessieren nicht nur Nehammers Wahrnehmungen als Innenminister, sondern auch die aus der Zeit in der Parteizentrale, Stichwort Inseratenaffäre.

Darüber hinaus kommt auch der 25. U-Ausschuss der Zweiten Republik nicht ohne Aktenstreit aus. Die ÖVP hat ergänzend Chats von Schmids Handy mit 42 Personen angefordert, die belegen sollen, dass es auch in der SP-Regierungszeit Postenabsprachen gegeben habe – und beklagt nun, dass das Justizministerium aufgrund der vorherigen Anfragen der Opposition momentan nicht liefern könne. Das türkise "Kompromissangebot", dass vorrangig die Daten von vier, fünf Personen herausgegeben werden und auch die Opposition Teile ihrer Auskunftsbegehren priorisieren solle, fand bisher keine Zustimmung.