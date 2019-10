Ein Supergau und ein Testprojekt für die Straches

"Den reiß ich mir jetzt auf", sagt eine grün gekleidete Frau mit Filzlocken und Nasenring zu einem Schauspieler, der ÖVP-Chef Sebastian Kurz darstellen soll. Dieses Online-Video der FPÖ war mit mehr als einer Million Aufrufen auf YouTube mit Abstand das meistgeklickte im vergangenen Nationalratswahlkampf. Auch die SPÖ butterte laut der Plattform wahlbeobachtung.org viel Geld in sogenannte soziale Medien. Dennoch verlor sie, wie die FPÖ, große Stimmenanteile. Umgekehrt sei die ÖVP mit Werbeschaltungen in sozialen Medien eher unterrepräsentiert gewesen, gewann aber mit großem Abstand die Wahl. Laut dem Marketing-Professor und Digital-Experten Harald Kindermann von der Fachhochschule Oberösterreich in Steyr überschätzen politische Parteien die Werbewirkung sozialer Medien: "Bei einer kurzfristigen Kampagne, bei der ich in drei, vier Monaten einen Erfolg brauche, wirken klassische Medien wesentlich stärker."

Die Ausnahme von der Regel seien Facebook-Seiten wie jene des früheren FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache mit knapp 800.000 Followern. "Das wären rund 12,5 Prozent der Wahlberechtigten – eine beträchtliche Manövriermasse, die man über Jahre aufbauen muss", sagt Kindermann (Follower können aber auch "zugekauft" werden, Anm.). Dass eine der größten Facebook-Seiten des Landes nach ihrer Stilllegung nun weder der FPÖ noch Strache zur Verfügung steht, bezeichnet Kindermann als "Supergau für beide". Er erwartet, dass Strache mit seiner privaten Facebook-Seite "relativ schnell" 100.000 Follower erreicht – derzeit sind es rund 53.000. "An die zuletzt knapp 800.000 ,Fans‘ der stillgelegten Facebook-Seite wird Strache aber nicht mehr herankommen", prophezeit der FH-Professor.

Er rechnet damit, dass der von der FPÖ suspendierte Strache "als Testprojekt" mit einer eigenen Liste bei der Wien-Wahl 2020 antreten wird. "Die Straches werden ein gewisses Klientel von der FPÖ abziehen – beide fischen definitiv im gleichen Teich", sagt Kindermann.