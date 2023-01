"Ein sehr schmerzlicher Tag" für die ÖVP und ein Rekordergebnis für die FPÖ

Die Enttäuschung war den Anhängern von ÖVP und SPÖ ins Gesicht geschrieben, als in den jeweiligen Parteizentralen gestern knapp nach 17 Uhr die erste Hochrechnung auf den Bildschirmen erschien. Sowohl ÖVP (mehr als 40 Prozent und ein Halten der absoluten Mehrheit, zumindest in der Landesregierung) als auch SPÖ (zumindest ein Plus) haben ihre ohnehin tief gestapelten Wahlziele verfehlt.