Ein Routinier, zwei Tiroler, eine Fachfrau

Die ÖVP-Regierungsriege wurde nicht nur personell verändert, es wurde auch ein Ministerium gegen zwei Staatssekretariate getauscht. Eine Einsparung ist das nicht. Ein Minister verdient 18.112 Euro, ein Staatssekretär 16.300 Euro. Dazu kommen Ausgaben für die dazugehörigen Kabinette.

Keine Beachtung wurde bei der Machtverteilung auf die Parität der Geschlechter gelegt: Auf die zwei scheidenden Ministerinnen folgt eine Staatssekretärin, der Rest sind Männer. Mehr Gewicht hatte die regionale Zugehörigkeit: Das neue Team setzt sich aus einem Routinier, zwei Tirolern und einer Fachfrau zusammen.

Wer sind der Superminister und die Neuen im Team? Ein Überblick.

Martin Kocher - Minister für Arbeit und Wirtschaft: Er erhält das Superministerium und übernimmt zu den Arbeitsagenden auch die Wirtschaft. Der 48-jährige Salzburger steht seit Anfang 2021 an der Spitze des Arbeitsressorts. Er folgte damals auf Christine Aschbacher, die wegen Plagiatsvorwürfen zurückgetreten war. Der damalige Kanzler Sebastian Kurz warb den Top-Wissenschafter (Spezialgebiet: Verhaltensökonomie), der das Institut für Höhere Studien (IHS) leitete, für die Politik ab. In der Regierung arbeitete er zuletzt intensiv an einer Reform der Arbeitslosenversicherung, war aber auch in die Covid-Hilfsprogramme miteingebunden. Auch die Oppositionsparteien fanden für Kochers Vorgehen als Politiker meist anerkennende Worte.

Kocher, der in Altenmarkt im Pongau aufwuchs, wollte eigentlich Skifahrer werden. Die Konkurrenz war mit Hermann Maier und Michael Walchhofer dann doch zu groß. Die Freude am Sport blieb: Kocher ist begeisterter Marathonläufer. Seit 2003 ist er verheiratet.

Norbert Totschnig Bild: APA/Hans Punz

Norbert Totschnig - Landwirtschaftsminister: Für das abgespeckte Landwirtschaftsressort wurde ein Tiroler gesucht. Fündig wurde man beim Direktor des Bauernbundes. Der 47-jährige Norbert Totschnig bringt bereits Regierungserfahrung mit. Bevor er 2017 zum Direktor aufstieg, arbeitete er in den Kabinetten der Vizekanzler Michael Spindelegger und Reinhold Mitterlehner. Einer breiteren Öffentlichkeit ist der Wirtschaftswissenschafter indirekt durch den Jungbauern-Kalender bekannt: Als Generalsekretär der Bauernbund-Jugend war er von 2002 bis 2007 für den erotischen Terminplaner verantwortlich.

Totschnig kommt aus Osttirol, er lebt seit dem Studium in Wien. Mit Vorgängerin Elisabeth Köstinger verhandelte er einen mit 350 Millionen Euro dotierten Waldfonds. Im Wiener Wald ist der verheiratete Vater zweier Söhne gerne selbst unterwegs – als Jäger.

Florian Tursky Bild: APA/Hans Punz

Florian Tursky - Staatssekretär für Digitalisierung: Auch der neue Staatssekretär für Digitales, angesiedelt im Finanzressort, kommt aus Tirol. Der 33-Jährige Innsbrucker war Büroleiter von Landeshauptmann Günther Platter. Seine politischen Wurzeln hat er in der Jungen VP. Er ist Mitglied im Cartellverband, dessen Präsident er 2013 für ein Jahr war. Der studierte Kommunikationswissenschafter und Master-of Business-Administration-Absolvent wurde 2017 Platters Pressesprecher und wenig später Büroleiter. Privat ist Tursky mit einer Schweizerin liiert.

Susanne Kraus-Winkler Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Susanne Kraus-Winkler - Staatssekretärin für Tourismus: Die 67-Jährige wechselt von der Interessensvertretung auf die Regierungsseite. Seit 2018 war sie Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer und forderte als solche zuletzt öffentlichkeitswirksam und erfolgreich Covid-Hilfspakete für die Tourismusbranche ein. Sie kennt das Metier von klein auf.

Ihre Familie ist seit mehreren Generationen im Marchfeld (Niederösterreich) in der Gastronomie und Hotellerie tätig. Bereits neben dem Betriebswirtschafts-Studium arbeitete sie im elterlichen Betrieb mit, führte das Vier-Sterne-Hotel samt Restaurant, managte Hotels und beriet Tourismusbetriebe.

Sie ist verheiratet, Mutter zweier erwachsener Kinder und mehrfache Großmutter.

Claudia Plakolm - mehr Agenden für die Jugendstaatssekretärin: Erweitert wird der Aufgabenbereich der 27-jährigen Waldingerin. Sie ist nun auch für Zivildienst zuständig und übernimmt von Elisabeth Köstinger zusätzlich das Thema Ehrenamt.