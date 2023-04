Ein roter 1. Mai überschattet vom Interregnum in der Partei

In der jüngeren SPÖ-Geschichte verbindet man mit den Feierlichkeiten zum 1. Mai ein Pfeifkonzert für den damaligen Bundeskanzler und Parteichef Werner Faymann. Das war 2016 und markierte den Anfang vom Ende der Ära Faymann.

Nie wieder dürfe so etwas am 1. Mai geschehen, war damals der Tenor vieler Genossen. Doch heuer findet schon wieder ein 1. Mai ohne rote Geschlossenheit statt. Die Mitgliederbefragung zur Kür des neuen Parteivorsitzenden überschattet den höchsten roten Feiertag, den Tag der Arbeit.

Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird selbstverständlich bei der größten Maifeier der SPÖ, jener auf dem Wiener Rathausplatz, sprechen. Von neun Uhr früh weg werden dort die Delegationen aus den Bezirken einmarschieren. Mit Rendi-Wagner auf der Bühne sind unter anderen der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der traditionell ebenso eine Rede halten wird, wie auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.

ZIB 1: SPÖ-Kandidaten auf Österreich-Tour

Neben Rendi-Wagner sind aber auch ihre Kontrahenten um den Parteivorsitz am 1. Mai im Einsatz: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist in seinem Bundesland unterwegs, unter anderem bei der Hauptfeier in Kobersdorf im Mittelburgenland.

Andreas Babler absolviert mehrere 1.-Mai-Termine in Niederösterreich: Am Vormittag wird er die Festrede bei der Feier in Krems-Lerchenfeld halten. Zu Mittag wird Babler in seiner Heimatstadt Traiskirchen, wo er Bürgermeister ist, auftreten. Am Nachmittag ist Babler Festredner bei der Feier zum Tag der Arbeit in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg).

In Oberösterreich wird SPÖ-Landeschef Landesrat Michael Lindner heuer bei der 1.-Mai-Feier nach Steyr ausweichen, weil auf dem Linzer Hauptplatz neben Bürgermeister Klaus Luger Oberösterreichs AK-Präsident Andreas Stangl sprechen wird – die größte Mai-Feier in Linz ist traditionell im Jahr vor einer Arbeiterkammer-Wahl Bühne für den jeweiligen AK-Präsidenten.

