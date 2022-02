Die Reform der Sozialversicherungen war eines der größten Projekte in der kurzen Phase der türkis-blauen Koalition von 2017 bis 2019. Aus 21 Sozialversicherungsträgern wurden fünf, die Gebietskrankenkassen (GKK) der Bundesländer wurden unter dem Dach der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Wien fusioniert bzw. zentralisiert.

Die Reform war aus vielen Gründen umstritten, in Oberösterreich vor allem auch, weil die Rücklagen der solide wirtschaftenden OÖGKK in die Wiener Zentrale fließen sollten – es ging immerhin um rund 300 Millionen Euro für die Versicherten in Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) drängte beim damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) darauf, dass das Geld in Oberösterreich Verwendung finden sollte. Das wurde auch zugesagt, geplant war aber offenbar anderes, wie neue Chats zwischen Kurz und dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, nahelegen.

Die Rücklagen der Sozialversicherungen sollten offenbar dazu dienen, einen Teil der Steuerreform der ÖVP-FPÖ-Koalition zu finanzieren. "Gegenfinanzierung ab 2021 müssen wir vorbereiten", schrieb Schmid an Kurz.

Und Schmid präzisierte auch, was er damit meinte: "Brauchen da dann die OeNB, die Rücklagen der SV und die Ministerien. Ein paar Schatztruhen haben wir versteckt, damit du weiterhin Geld für Projekte hast :-)".

Das war auch zur Beruhigung des Kanzlers gedacht, denn zuvor hatte Kurz Schmid per Chat seine Bedenken mitgeteilt: "...scheiß mich immer nur an wegen der Gegenfinanzierung und Konjunktur. Hoffe das hält alles."

"Diese Chats zeigen, wovor wir immer gewarnt haben", sagte dazu der Arbeitnehmerobmann der ÖGK, Andreas Huss. Bei der Kassenfusion sei es vor allem darum gegangen, dass sich ÖVP und FPÖ "Körberlgeld" für ihre Politik sichern und das Geld der Versicherten zweckentfremden wollten. "Es braucht ein Bekenntnis der ÖVP zum Ende dieser Selbstbedienungsmentalität", sagt Huss.