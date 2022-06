Ein Oberösterreicher, der sechs Jahre Tirol regierte

Es war in den 2000er-Jahren, als halb Österreich von gebürtigen Oberösterreichern als Landeshauptleuten regiert wurde: Nebst Oberösterreich waren das Salzburg mit Franz Schausberger (VP), dann Gabi Burgstaller (SP), Kärnten mit Jörg Haider (FP) und Tirol mit Herwig van Staa (VP).

Kommenden Freitag, 10. Juni, feiert der in Bad Leonfelden aufgewachsene van Staa seinen 80. Geburtstag: Seine politische Karriere spielte sich in Tirol ab. Für das Studium war er 1960 dorthin übersiedelt. In die Politik stieg der Jurist und Schwiegersohn des langjährigen Landeshauptmanns Eduard Wallnöfer (VP) erst 1989 ein – zuerst war er VP-Gemeinderatsmandatar in Innsbruck, dann ab 1994 Bürgermeister an der Spitze einer eigenen Liste "Für Innsbruck".

2001/02 folgte der Sprung in die Landespolitik. Der Mann, der in Innsbruck gegen die Volkspartei angetreten war, wurde zuerst zum VP-Landesparteichef gewählt. 2002 löste er Wendelin Weingartner (VP) als Landeshauptmann ab. Es folgten eine erfolgreiche Wahl (2003) und eine weniger erfolgreiche Wahl im Jahr 2008, nach der er an den nunmehrigen Landeshauptmann Günther Platter (VP) übergab.

Im Interview anlässlich seines bevorstehenden Geburtstages äußert sich van Staa "insgesamt nicht zufrieden" über die Performance der türkis-grünen Bundesregierung: "Koalitionspartner können sich nicht ständig öffentlich an den Haaren reißen bzw. attackieren", sagt van Staa. Zudem kritisiert er die parlamentarischen U- Ausschüsse und die Staatsanwaltschaften.