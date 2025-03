Mit Generalleutnant Karl Schmidseder wird ein Innviertler Chef der Direktion 3, Ausbildung, im Verteidigungsministerium. Schmidseder, geboren in Ried/I. und aufgewachsen in Kopfing (Bezirk Schärding) unterstehen damit die Landesverteidigungsakademie in Wien, die Militärakademie in Wiener Neustadt und die Heeresunteroffiziersakademie in Enns.