Ein Jahr nach Ibiza: Justizministerin legt Anti-Korruptionspaket vor

Rechtzeitig zum Jahrestag des Ausbruchs der Ibiza-Affäre mit der Veröffentlichung des Skandal-Videos mit Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Sonntag ein Gesetzespaket angekündigt. Nach den Plänen soll etwa Korruption auch dann strafbar sein, wenn entsprechende Zusagen von einem Politiker kommen, der diese aus seiner Funktion heraus (noch) gar nicht umsetzen kann.

Der Hintergrund: Im Video stellte Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte unter anderem öffentliche Aufträge in Aussicht, sollte sie in Österreich als Bauunternehmerin tätig werden. Selbst für eine von der Frau angesprochene Teilprivatisierung des Trinkwassers zeigte er sich gesprächsbereit – alles in Verbindung mit der Zusage von Parteispenden.

Video: Genau ein Jahr nach Erscheinen des "Ibiza-Videos" hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gesetzliche Folgen der Affäre eingeleitet.

Kein Regierungsamt

Zugeschnappt hat die Videofalle im Sommer 2017. Damals war der spätere Vizekanzler Strache FP-Klubobmann im Nationalrat, also nicht in einem Regierungsamt, in dem er solche Entscheidungen umsetzen hätte können. Nach geltendem Recht ging es um Prahlerei ohne strafrechtliche Folgen.

"Das kratzt an unserem Gerechtigkeitssinn und an unserem Glauben an die Demokratie", begründete Zadic den Handlungsbedarf. Mit einer Novelle soll ähnlich wie in Deutschland eine Person schon dann in Verantwortung stehen, wenn sie sich um ein politisches Amt bemüht. Konkret strafrechtlich erfasst wäre das Zuschieben von Geschäften in Gegenleistung für parteipolitische Gefälligkeiten. Ein Entwurf dafür werde demnächst in Begutachtung geschickt und könne nach dem Sommer beschlossen werden, sagte Zadic.

Video: Hans Bürger (ORF) über die Folgen der "Ibiza-Affäre"

Noch eine Reparatur, für die ebenfalls die FPÖ den Anlass geliefert haben soll, sieht die Ministerin vor: Es geht um den Vorwurf, die FPÖ hätte einem Mittelsmann ukrainischer Oligarchen auf deren Drängen hin 2015 einen sicheren Platz auf deren Wahlliste für den Nationalrat verschafft. Ob diese Vorwürfe zutreffen und es allenfalls Gegenleistungen gab, sei nie von der Justiz geprüft worden, weil eine derartige Praxis derzeit gar nicht strafbar wäre, so Zadic. Künftig soll Mandatskauf sowohl für die Auftraggeber, die angehenden Mandatare als auch für die Vorteile annehmende Partei strafrechtlich untersagt werden.

Der dritte Teil des Anti-Korruptionspakets betrifft einen Korruptionsbericht, der in den im Herbst erscheinenden Sicherheitsbericht mit eigener Statistik inkludiert werden soll. Zadic erhofft sich, aus der besseren Datenlage dann noch bessere Entscheidungen zur Korruptionsbekämpfung treffen zu können.

Video: "Genug ist genug": Genau vor einem Jahr, am 17.Mai 2019, löst die Veröffentlichung des Ibiza-Videos eine Staatskrise in Österreich aus. Tausende Menschen fordern danach vor dem Bundeskanzleramt Neuwahlen.

Verdeckte Parteienförderung

Dosiertes Lob kam aus der Opposition. Neos-Justizsprecher Johannes Margreiter begrüßt das Paket, das ihm aber "nicht weit genug geht". Ein Jahr nach Ibiza sei "eine verdeckte Parteienförderung nach wie vor möglich". Auch dem müsse ein Riegel vorgeschoben werden. SP-Justizsprecherin Selma Yildirim sprach von einem "Lückenschluss" nach Ibiza, der nun rasch umzusetzen sei, um dem moralischen Verfall der politischen Kultur entgegenzuwirken.

FP-Klubobmann Herbert Kickl sagte nur zu, dass man sich mit dem Anti-Korruptionspaket intensiv befassen werde.

Opposition will Rauswurf von Pilnacek

Christian Pilnacek, Sektionschef für Strafrecht im Justizministerium, ist seit seinem „Rat“ im Vorjahr an die Korruptionsstaatsanwälte (WKStA), Teile der Eurofighter-Ermittlungen doch zu „daschlogn“, umstritten. In der Zwischenzeit sind E-Mails aufgetaucht, in denen Pilnacek anregt, die Leistungen der WKStA öffentlich kritisch darzustellen. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hielt dennoch bisher an Pilnacek fest und will erst „am 31. Mai“ entscheiden, ob dessen Vertrag als Sektionschef verlängert wird oder nicht.

FP-Klubchef Herbert Kickl bezeichnete Pilnacek als „Exekutor türkiser Parteipolitik“, Zadic müsse diesen feuern, um glaubwürdig zu sein. Für Stephanie Krisper (Neos) ist Pilnacek „untragbar“, weil er Akten für den Ibiza-Ausschuss zurückhalte. Sie will wie die SPÖ einen weisungsfreien Bundesstaatsanwalt.