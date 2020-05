Ein Jahr nach Ibiza: Debatte über politische Moral hält an

„So sind wir nicht“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen im vergangenen Jahr in einem Video an die Österreicherinnen und Österreicher gerichtet, in der Hoffnung, das Vertrauen in Politik und Demokratie wiederherstellen zu können. Irmgard Griss, die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes (OGH), will das in der Diskussion in „Im Zentrum“ am Sonntagabend nicht unterschreiben. „Vielleicht eher: So wollen wir nicht sein, so sollen wir nicht sein“, so Griss. „Dass es bei uns vorkommt, beweist das ‚Ibiza-Video‘, das ist kein Einzelfall.“

Vielmehr seien es Strukturen, die in der österreichischen Politik vorkämen. „Für mich war es ein Schock, dass man so etwas ausspricht“, zeigte sich Griss auch ein Jahr später fassungslos über Straches Versprechen zu Staatsaufträgen der Oligarchennichte gegenüber. „Dass man so etwas denkt, vielleicht, aber ausspricht?“, zog Griss Bilanz.

Strache rechtfertigt sich

35 Ermittlungsverfahren laufen gegen Heinz-Christian Strache, den tief gefallenen Ex-Vizekanzler, der vor einem Jahr die halbe Republik inklusive „Kronen Zeitung“ verscherbeln wollte. Nun will er zurück in die Politik, um wieder Volksvertreter zu werden - und suchte auch „Im Zentrum“ am Sonntagabend lieber sein Heil im Angriff statt in der Verteidigung. „Stasi-Methoden“ hätten zu seinem Fall geführt, Thesen über heimlich verabreichte Drogen wurden erneut aufgestellt, vieles in dem Video sei aus dem Kontext gerissen.

Video:

Er sei „in einem sehr fragwürdigen Zustand“ gefilmt worden. Er habe sich „fürchterlich benommen“, aber alle Angebote abgelehnt. Einen Seitenhieb erteilte er auch den Journalisten und Journalistinnen, die an der Aufdeckung des Skandals beteiligt waren. „Journalisten wollten sich rechtlich absichern mit dem Buch, sollte das Video einmal den Staatsanwälten übergeben werden“, so der ehemalige FPÖ-Vizekanzler. Eine vollständige Veröffentlichung ist aber aus diversen rechtlichen Gründen nicht möglich, unter anderem auch deshalb, da darin Gerüchte über Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und den früheren Kanzler Christian Kern (SPÖ) gestreut wurden.

Video: Hans Bürger, Innenpolitik-Chef des ORF, über die Folgen der "Ibiza-Affäre"

Griss: „Gehört nicht in die Politik“

Doch Widerspruch ließ nicht lange auf sich warten: „Jemand, der mit solchen Äußerungen wie auf dem Video so eine Einstellung zeigt, der muss zu sich sagen: ,Ich habe in der Politik nichts verloren'“, so die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und NEOS-Abgeordnete Irmgard Griss in Richtung Strache. „Der muss sagen: ,Ok, ich hab‘s versucht, aber ich gehöre nicht hierher'.“ Die ganze Causa sei Griss zufolge allerdings kein Einzelfall. „Das ist Denken und Überschätzung, wie man sie in der Politik antrifft.“ Ihr zufolge hätten sich seit Ibiza zwar die Personen geändert, aber nicht die Politik im Gesamten. Politologe Peter Filzmaier sieht in Österreichs Politiklandschaft vor allem „ein Problem mit dem Recht und der Moral.“ Und auch Ex-Innenminister Wolfgang Peschorn wies darauf hin, dass erst die Strukturen in diesem Land die Gespräche auf Ibiza möglich gemacht hätten.

„Vorgänger mieteten Hotelsuiten“

Angesprochen auf schwere Vorwürfe bei der Spesenabrechnung, drehte Strache den Spieß um und sprach von einer „Neiddebatte“. Er habe viel repräsentiert, auch in seinem Haus, für das er 2500 Euro Mietzuschuss bekam. „Meine Vorgänger in der FPÖ haben stattdessen Hotelsuiten gemietet, mein Weg war günstiger“, so der neue Obmann des „Team HC Strache“.