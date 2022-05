Ein Gedenken, im Schatten eines neuen Krieges

Mit der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai endete vor 77 Jahren der Zweite Weltkrieg in Europa. Im Kanzleramt wurde gestern der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus gedacht. Eingeladen waren Regierungsmitglieder, Vertreter Israels, Abgesandte der Religionsgemeinschaften und der Alliierten.

Einer war nicht erwünscht: der russische Botschafter. Denn mit Russland ist einer der früheren Befreier mittlerweile zum Aggressor geworden. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt.

"Der Wahnwitz des Krieges setzt sich in der Ukraine fort", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und spannte in seiner Rede einen Bogen vom NS-Regime über die Aggression Russlands in der Ukraine bis zum Erstarken des Antisemitismus in der Corona-Pandemie. Es sei Österreichs Pflicht, sich mit den Gräueln des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Daher habe man auch, wo dies möglich gewesen sei, Liegenschaften des ehemaligen Konzentrationslagers Gusen erworben.

ZIB 1: Gedenken im Zeichen des Krieges

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Vor der Veranstaltung im Kanzleramt hatte Nehammer gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dem israelischen Botschafter Mordechai Rodgold, dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP) einen Kranz an der Shoah-Gedenkmauer niedergelegt.

"Die dunkelsten Kapitel"

Die Beteiligung an den NS-Verbrechen sei "fanatisch und perfide" gewesen, sagte Kogler. Auch viele ukrainische Städte seien Opfer des Vernichtungsfeldzugs der Nazis gewesen. Die vielen Opfer dabei nun wie der russische Präsident Wladimir Putin zu instrumentalisieren, gar von einer Entnazifizierung zu sprechen, sei aufs Schärfste abzulehnen. "Die Gräueltaten der Nationalsozialisten, der Krieg und der systematische Völkermord sind die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte", betonten SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gestern in einer Aussendung. Sie mahnten "vollen Einsatz für Friede, Freiheit und Demokratie" ein, "um die Grundwerte unserer Gesellschaft zu verteidigen".

Das Ende der gestrigen Befreiungsfeier wurde am Abend auf dem Wiener Heldenplatz begangen. Am "Fest der Freude" nahmen Bundespräsident Van der Bellen, die Wiener Symphoniker und die Zeitzeugin Erika Freeman teil. Als junges Mädchen war sie vor dem Nazi-Regime aus Wien nach New York geflüchtet. Sie studierte, widmete sich der Psychoanalyse und machte sich als Therapeutin von Hollywood-Stars wie Marilyn Monroe und Woody Allen einen Namen. Gestern erhob die 94-Jährige am Heldenplatz ihre Stimme, ehe die Feier mit der "Ode an die Freude" zu Ende ging. (mis)