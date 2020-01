Ein Abschied vor der Angelobung: "Es war die größte Ehre meines Lebens"

Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist es nach den zahlreichen Angelobungen im Vorjahr eigentlich bereits Routine. Und doch ist der heutige Tag für Österreichs ersten "grünen" Bundespräsidenten eine Besonderheit. Noch nie gab es in Österreich eine grüne Regierungsbeteiligung. Noch nie bekleideten mehr Frauen als Männer ein Regierungsamt.

Heute um elf Uhr wird Van der Bellen die neue Regierung im Maria-Theresien-Zimmer angeloben. Nachdem alle Dokumente unterzeichnet sind, gibt es noch einen kurzen Sektempfang im Jagdzimmer. Als einziges Regierungsmitglied der Übergangsregierung bleibt Außenminister Alexander Schallenberg im Amt. Um 12.30 Uhr übergibt die scheidende Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein die Geschäfte und Büroräume an ihren Vorgänger und Nachfolger Sebastian Kurz.

Treffen mit Van der Bellen

Geplant ist ein Besuch Bierleins bei Van der Bellen. Wann dieser Termin stattfinden wird, ist geheim. Das Treffen ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Das Staatsoberhaupt, das in den vergangenen Monaten die Zusammenarbeit mit Bierlein sehr schätzte, wird sich wohl noch einmal bei ihr für ihre Dienste bedanken.

Es war Van der Bellen, der auf der Suche nach einem Regierungschef beim Verfassungsgerichtshof und deren Präsidentin fündig geworden war. Am 3. Juni war Bierlein als erste Bundeskanzlerin Österreichs angelobt worden.

Nach 218 Tagen endet heute ihre Amtszeit. Am Dreikönigstag wandte sich Bierlein in einem auf den sozialen Kanälen verbreiteten Video an Österreichs Bürger, um sich offiziell zu verabschieden und der neuen Regierung Erfolg zu wünschen.

Sie bedankte sich bei Van der Bellen, der Regierung und den Bürgern. "Ihnen in diesem besonderen Amt dienen zu dürfen, war und ist die größte Ehre meines Lebens", zeigte sich die scheidende Bundeskanzlerin emotional.

Noch einmal appellierte sie, die "demokratischen Errungenschaften nie als selbstverständlich anzusehen, den europäischen Geist und offenen Dialog zwischen den Völkern weiterhin mit Leben zu erfüllen und aktiv zu praktizieren." Im Respekt und im Miteinander liege Österreichs Stärke.

Bierlein erinnerte daran, dass am Anfang ihres Berufslebens eine Frau an der Spitze eine Rarität gewesen sei. "Heute schaue ich auf ein Land mit mehr Chancen denn je, für alle. Unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung." Sie sei voll Zuversicht, dass die Gleichberechtigung auf allen Ebenen weiter gestärkt werde.

Wie schon in früheren Reden wandte sie sich auch dieses Mal wieder an junge Menschen, und hier vor allem Frauen, und ermunterte sie, Chancen zu ergreifen. "Und erinnern Sie sich: In Österreich leben zu dürfen, ist für uns alle ein großes Privileg." "Es lebe unser schönes Land, zu dem wir alle gehören", beendete sie ihr knapp viereinhalb Minuten dauerndes Statement. Lange Reden hatte Bierlein in ihrer Amtszeit nie gehalten.

Für Bierlein ist es der Schlusspunkt einer Karriere. Die 70-Jährige hat mehrfach in Interviews angekündigt, dass sie nicht vorhabe, sich weiterhin in der Politik zu engagieren. (gana)

