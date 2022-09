Ehrenamts-Stelle: Türkis-grüne Differenzen

Sie plane eine Servicestelle für Vertreter von ehrenamtlichen Einrichtungen, hatte Staatssekretärin Claudia Plakolm (VP) am Freitag angekündigt. Diese solle Vereine bei logistischen und rechtlichen Fragen unterstützen.

Es dauerte nicht lange, da meldeten sich die grünen Koalitionspartner. Deren Freiwilligensprecher David Stögmüller – wie Plakolm ebenfalls aus Oberösterreich – wies die Staatssekretärin darauf hin, dass es eine solche Servicestelle längst gäbe - und zwar im Sozialministerium. "Er freue sich aber über jede Initiative, die zur Verbesserung im Freiwilligenwesen führt", sagte Stögmüller. Bei der von Stögmüller angesprochenen Servicestelle im Sozialministerium handelt es sich um eine Online-Plattform bei der Organisationen und Freiwillige umfassende Vernetzungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten geboten bekommen.

Am Samstag antwortete die Jugendstaatssekretärin: "Das Online-Pilotprojekt" im Sozialministerium sei zwar ein "wichtiger Grundstein". Es gebe aber genug Situationen, "da reicht eine Website einfach nicht, da möchte und muss man mit einem echten Menschen reden." Daher sollte man schnell eine solche Servicestelle Ehrenamt aufbauen, wie es sie in einigen Bundesländern (etwa in Oberösterreich) auf Landesebene bereits gebe. Sie wolle eine "physische Anlaufstelle, also eine Stelle, wo tatsächlich jemand das Telefon abhebt bzw. man direkt mit den Zuständigen reden kann - bei rechtlichen und förderrechtlichen, aber auch bei ganz technischen Fragen des Ehrenamts", sagte Plakolm.