Edtstadler: Ungarn "muss EU-Recht einhalten"

WIEN. Österreichs Regierung hat – anders als viele andere EU-Länder – bisher im Umgang mit Ungarn einen moderaten Ton angeschla

gen. Europaministerin Karoline Edtstadler (VP) machte gestern im Gespräch mit der Austria Presse Agentur jedoch klar, dass "auch die Ungarn EU-Recht einhalten müssen". Edtstadler fordert, dass Migranten, die über Ungarn nach Österreich kommen, zuvor von Ungarn registriert werden müssen.

Die Migranten kämen "aus Ungarn über unterschiedliche Routen zu uns, manche auch über Rumänien und Bulgarien, und sind noch nicht registriert, obwohl sie durch ein oder vielleicht sogar mehrere Schengen-Länder gereist sind", sagte Edtstadler. "Wenn es um die Frage Migration und Asylpolitik geht, dann gibt es nur eine Antwort. Es kann nur eine solidarische, gemeinsame sein. Da lasse ich auch niemanden aus der Pflicht, was das Einhalten von geltenden Gesetzen betrifft", so Edt-stadler, die auf die Einhaltung der Registrierungspflicht pocht.

Wegen der gestiegenen illegalen Migration hat Österreich kürzlich ein Veto gegen den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengen-Raum eingelegt. Es habe heuer mehr als 100.000 illegale Grenzübertritte nach Österreich gegeben, davon seien 75.000 nicht registriert gewesen, lautete das Argument der Bundesregierung. Mit Ungarn gibt es seit einigen Tagen eine gemeinsame Aktion, in deren Rahmen ungarische und österreichische Streifen auf ungarischem Boden Flüchtlinge anhalten, die noch nicht registriert sind.

In Hinblick auf das Einfrieren von 6,3 Milliarden Euro aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt wegen Rechtsstaatsbedenken sagte Edt-stadler: "Für mich ist ganz klar, dass sich der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus schon bewährt hat." Die Sprache, die jetzt gesprochen wird, nämlich Geld einzufrieren, führe dazu, dass die Reformen in Ungarn auch wirklich zur Gänze umgesetzt werden, so Edtstadler. Auf die Frage, ob sich der ungarische Premierminister Viktor Orban mit seiner versuchten Blockade wichtiger EU-Beschlüsse verkalkuliert habe, sagte die Europaministerin: "Das ist eine Frage, die er für sich beantworten muss."

Edtstadler geht davon aus, dass Ungarn alle geforderten Rechtsstaatsreformen erfüllen und die EU-Kommission darüber wachen werde. "Ich habe vollstes Vertrauen in die EU-Kommission. Es haben alle bis auf Ungarn diesem Beschluss zugestimmt."

