Edtstadler reist zu dreitägigem Arbeitsbesuch nach Kanada

Neben einem Festakt zu diesem Jahrestag ist ein Treffen Edtstadlers mit dem kanadischen Justizminister David Lametti und am Abend die Teilnahme an einer Veranstaltung gegen Antisemitismus in Toronto geplant.Wien/Toronto. Bei der Wohltätigkeitsgala der Abraham Global Peace Initiative gegen Antisemitismus am Donnerstag wird die Ministerin auch mit dem Holocaust-Überlebenden und Initiator der Shoah-Namensmauer in Wien, Kurt Tutter, zusammentreffen. Außerdem plant Edtstadler die feierliche Verleihung der Staatsbürgerschaft an zwei Nachkommen von NS-Opfern.

Am Freitag kommt die Verfassungsministerin dann mit dem kanadischen Justizminister David Lametti zusammen. Thema des Treffens werden laut Bundeskanzleramt die Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit, Minderheitenrechte sowie Hass im Netz sein. Am Abend steht dann der Festakt zum 70-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen beider Länder am Programm. "Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, bilaterale und persönliche Beziehungen, auch transatlantisch, zu vertiefen und unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen", erklärte Edtstadler in einer Stellungnahme vor Beginn der Reise.