Edtstadler in Berlin: Österreich ernst nehmen

"Wir werden Deutschland nach Kräften unterstützen. Aber wir erwarten auch, ernst genommen zu werden", sagte Edtstadler, die zu Gast etwa bei Kanzleramtsminister Helge Braun und Europa-Staatsminister Michael Roth war. Sie erwarte von Deutschland, dass es seine ganze Stärke einsetze, um zu zeigen, dass die EU aus 27 Mitgliedern und nicht aus zwei, Deutschland und Frankreich, bestehe. Man dürfe nicht "drüberfahren".

Schallenberg reist nach Rom

Außenminister Alexander Schallenberg (VP) wird am Freitag nach Rom reisen, um seinen italienischen Amtskollegen Luigi di Maio zu treffen. Das Bremsen Österreichs bei der Grenzöffnung und die kritische Haltung bezüglich der EU-Corona-Hilfen hatten zuletzt Missstimmung in Italien verursacht. Auch um den Brenner-Transit, die EU-Erweiterung am Westbalkan und den Bürgerkrieg in Libyen soll es gehen. Ein Treffen mit dem vatikanischen Außenminister, Kurienerzbischof Paul Gallagher, ist ebenfalls geplant.

Schallenberg schließt damit seine jüngste diplomatische Kontaktrunde zu den Nachbarländern ab.