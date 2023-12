Edtstadler fordert Grenzen für Korruptionsermittler

Nachdem der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in der Vorwoche in einem Erkenntnis zur Einschätzung gelangte, dass die Beschlagnahmung von Mobiltelefonen ohne richterliche Genehmigung verfassungswidrig ist, fordert ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler nun rasche Justizreformen, vor allem in dem entsprechenden Bereich: Innerhalb weniger Monate müsse "ein Entwurf nicht nur vorliegen, sondern auch beschlossen sein", fordert Edtstadler.

Edtstadler pocht unter anderem darauf, den Ausbau der Beschuldigtenrechte voranzutreiben. Einen ersten Schritt gebe es bereits mit den 70 Millionen Euro, die für den Prozesskostenersatz vorgesehen sind. Hier erwarte sie "ehebaldigst" einen Vorschlag der Justiz. Aus ihrer Sicht "wird es dabei schon so sein müssen, dass man auf Länge und Komplexität der Verfahren Rücksicht nimmt".

Nicht ablassen will die Verfassungsministerin von ihrem Wunsch, ein Zitierverbot im nicht-öffentlichen Ermittlungsverfahren zu etablieren, das bisher von der Justizministerin abgelehnt wird.

Zentral sei für Edtstadler, zu konkretisieren, was ein Zitierverbot umfasst. Dabei geht es ihr vor allem um wörtliche Zitate. Es gehe nicht an, dass man ganze Einvernahmeprotokolle wörtlich in den Medien lesen könne, so Edtstadler.

Weisungsspitze: Justiz am Zug

Noch nicht aufgegeben hat Edtstadler auch die in der Koalition mit den Grünen umstrittene Reform der Weisungsspitze in der Justiz, Stichwort Einführung eines Bundesstaatsanwalts. Jedoch sieht sie hier in erster Linie die Justiz am Zug, denn der vorliegende Vorschlag repräsentiere nur deren Vorstellungen: "Es wird nicht so sein können in einer Demokratie, dass die Justiz sich aussuchen kann, wie die Weisungsspitze ausgestaltet ist", sagt Edtstadler. Da brauche es eine breitere Einbindung.

Während Edtstadler in einigen Bereichen die Möglichkeiten der Ermittler in Korruptionsstrafsachen beschränken will, sieht sie andernorts in der Justiz Raum für mehr Befugnisse. So eröffnet für Edtstadler die nun vom VfGH geforderte Gesetzesänderung bezüglich der Beschlagnahmung von Mobiltelefonen die Gelegenheit, den Ermittlern den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation auf entsprechenden Internet-Kanälen zu erleichtern. Hier handle es sich um Maßnahmen zur Terrorabwehr. Man sollte ein modernes Gesetz schaffen, das es den Sicherheitsbehörden ermögliche, Taten zu verhindern, so Edtstadler.

