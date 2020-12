"Ein guter Start" und ein "gelungener Schritt zur Eingrenzung der Pandemie in Österreich" – so bewertete Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) die gestern zu Ende gegangenen Massentests. Ein knappes Viertel der Österreicher nahm teil, 4200 Menschen wurden positiv getestet. Darauf könne man aufbauen, so Anschober. Geplant ist eine zweite Runde nach den Feiertagen, Tests für spezielle Berufsgruppen und in Regionen mit besonders hohem Infektionsgrad.