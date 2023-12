Durchbruch bei Schengen-Erweiterung? Innenminister bremst

Nach der Ankündigung aus Rumänien, wonach eine "politische Übereinkunft" mit Österreich über die Schengen-Erweiterung erzielt worden sei, zeigte sich das Innenministerium am Donnerstag zurückhaltend. Es werde verhandelt, hieß es knapp aus dem Ressort von Innenminister Gerhard Karner (VP).

Der rumänische Regierungschef Marcel Ciolacu schrieb auf Facebook, sein Land werde ab März "von den Vorteilen des Schengen-Raumes in der Luft und auf See profitieren". Der bulgarische Ministerpräsident Nikolaj Denkow erklärte, Österreich habe sich in einer Vereinbarung vom 23. Dezember verpflichtet, die Verhandlungen über einen Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum grenzfreien Schengen-Raum auf dem Landweg mit Hochdruck fortzusetzen.

Das rumänische Innenressort bedankte sich bereits bei der EU-Kommission, der spanischen Ratspräsidentschaft und beim Innenministerium in Wien für die "konstruktiven Gespräche", die dieses Übereinkommen möglich gemacht hätten.

"Laufende Gespräche"

Im Büro von Karner verwies man hingegen weiterhin auf laufende Verhandlungen. Dabei beharre man auf den Bedingungen für ein "Schengen-Air", die Aufstockung des Frontex-Einsatzes in Bulgarien und Geld von der EU-Kommission für einen robusten Außengrenzschutz.

Außerdem fordere man eine Verstärkung der Kontrollen an den Landgrenzen sowie eine Übernahme von Asylwerbern, insbesondere aus Afghanistan und Syrien, durch Rumänien und Bulgarien, hieß es aus dem Innenministerium in Wien weiter.

Karner hatte Anfang Dezember angeboten, dass im Flugverkehr mit Bulgarien und Rumänien die Schengen-Grenzen fallen könnten, wenn es im Gegenzug dafür schärfere Grenzkontrollen gebe. Über einen Beitritt zu "Schengen-Land" gebe es derzeit keine Verhandlungen und damit auch keinen Termin, betonte man.

FPÖ sieht "prekäre Entscheidung"

Der FP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, sprach dennoch bereits von einer "falschen und prekären Entscheidung". Was man den Menschen als schrittweisen Schengen-Beitritt verkaufe, sei nur "ein weiterer Türöffner für illegale Migration nach Österreich".

Die außenpolitische Sprecherin der SPÖ, Petra Bayr, sah in Schengen-Air hingegen nur eine Erleichterung "maximal für Managerinnen und Manager". Denn etwa die dringend benötigten Pflegekräfte aus Rumänien und Bulgarien "kommen nicht mit dem Flugzeug, sondern über den Landweg".

