Druck auf Corona-Hotspot Wien steigt

Es ist eine weitere, weitreichende Verschärfung der Corona-Maßnahmen – insofern überraschte die Art und Weise, wie diese gestern kommuniziert wurde, doch etwas. Per Aussendung des Kanzleramts wurde die Vorverlegung der Sperrstunde für die Gastronomie auf 22 Uhr in Tirol, Vorarlberg und Salzburg bekannt gegeben.

Die Maßnahme gilt ab übermorgen, Freitag, und ist vorerst auf drei Wochen befristet. Die Landeshauptleute Günther Platter (Tirol), Markus Wallner (Vorarlberg) und Wilfried Haslauer (Salzburg, alle VP) verteidigten in der Aussendung den Schritt angesichts steigender Infektionszahlen als "zwingend notwendig". Dass dies für die "ohnehin gebeutelte Gastronomie ein schwerer Schlag ist", sei ihm "bewusst", so Platter, die Maßnahme sei aber alternativlos. Er forderte zudem eine verpflichtende Registrierung für Gäste. Haslauer sprach von "ausufernden Feiern in Nachtlokalen" als zuletzt "größte Verbreitungsgefahr".

Dabei stand Salzburg zumindest laut Corona-Ampel des Bundes in der Vorwoche um einiges besser da als Tirol und Vorarlberg: Nur Salzburg-Stadt war gelb gefärbt, alle anderen Bezirke grün. In Tirol gab es nur wenige grüne und neben gelben auch einige orange Bezirke, Vorarlberg ist nur gelb und orange gefärbt. Die Corona-Kommission nimmt morgen eine Neueinschätzung der Lage vor.

Oberösterreich bleibt bei 1 Uhr

In Oberösterreich, wo Gelb dominiert, sah Landeshauptmann Thomas Stelzer keine Veranlassung, mit seinen VP-Kollegen mitzuziehen. Er sei für eine Politik "mit Maß und Ziel", die bundesweiten Verschärfungen seien "gerade erst" in Kraft getreten, so Stelzer. Doch auch wenn "aus heutiger Sicht" ein solcher Schritt nicht notwendig sei, könne man für die Zukunft "nichts ausschließen". FP-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner warnte vor einem Mitziehen, das wäre "der Todesstoß" für die Gastronomie.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) lobte die regionalen Zusatzmaßnahmen als "gut". Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) hoffte, "dass auch andere Bundesländer, insbesondere jene mit hohen Infektionszahlen, diesem Beispiel folgen". Gemeint ist damit vor allem Wien, wo zuletzt tagelang die Hälfte aller Neuinfektionen österreichweit registriert wurde.

Doch der wahlkämpfende Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SP) will davon nichts wissen. Er sprach von "Hü-hott-Politik", bei der ständig Maßnahmen geändert würden, und warnte zudem vor einem Anstieg nicht genehmigter Treffen bei früherer Sperrstunde. Auch bei seiner Parteikollegin Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich stieß Kurz auf taube Ohren: Wien und Niederösterreich würden hier nur gemeinsam Schritte setzen, verwies Ludwig auf eine Absprache mit Mikl-Leitner. Auch in Niederösterreich gibt es einige Corona-Hotspots.

Hintergrund des Schritts der Westachse dürfte die Sorge um den Wintertourismus sein. Seit gestern ist erstmals auch Innsbruck von einer Reisewarnung betroffen: Die Niederlande sprachen sowohl für Wien wie auch für die Tiroler Landeshauptstadt eine solche aus. Kurz verwies in seinem Appell ebenfalls auf drohende weitere Reisewarnungen als Tourismusbremse.

Weiter ausständig sind die von der Regierung angekündigten Regelungen für den Wintertourismus – "demnächst" würden diese präsentiert, hieß es aus den zuständigen Ressorts.

Bei den Corona-Zahlen gab es gestern erstmals seit Längerem einen Rückgang der aktiv Infizierten auf 8220 (Neuinfektionen: 645), leicht gestiegen ist aber die Zahl der Covid-Spitalspatienten.

Corona-Gesetze

Heute werden im Nationalrat die neuen Corona-Maßnahmengesetze beschlossen. Die SPÖ stimmt nach den jüngsten Änderungen, etwa der Befristung des Maßnahmengesetzes bis Juni 2021zu. Damit ist eine Verzögerung des Beschlusses, die SPÖ und FPÖ hätten erwirken können, vom Tisch, auch der Bundesrat tritt diese Woche noch zusammen. Die FPÖ will heute einen Misstrauensantrag gegen die Regierung einbringen, die Neos halten die Gesetze für verfassungswidrig. (jabü)