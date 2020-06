Drogenverdacht: Opposition fordert Rücktritt von ÖBAG-Chef Schmid

Die Opposition hat am Freitag nach dessen Rücktritt gerufen bzw. diesen Ruf vehement erneuert. Denn Schmid stand bereits in der Kritik von SPÖ, FPÖ und NEOS, bevor die Ermittlungen wegen angeblichen Drogenkonsums bekannt geworden waren.

Kritik bereits wegen Datenweitergabe

Schon früher zurücktreten müssen hätte Schmid aus Sicht der Opposition, weil er als Generalsekretär im Finanzministerium vertrauliche Daten an den Glücksspielkonzern Novomatic weitergeben habe. Die SPÖ hatte deswegen im September 2019 über einen Entschließungsantrag den damaligen Übergangsfinanzminister aufgefordert, Schmidt seiner Funktion zu entheben. Die NEOS unterstützten diesen Antrag damals, ÖVP, FPÖ und Grüne lehnten ihn ab, erinnerte Krainer heute.

"Egal, ob clean oder high, Schmid ist als ÖBAG-Vorstand ungeeignet", so SPÖ-Finanzsprecher Kai Jan Krainer in einer Aussendung. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hinterfragte, was ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz beziehungsweise Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vom mutmaßlichen Drogenkonsum ihres Vertrauten Schmid - für ihn gilt die Unschuldsvermutung - wussten. Ein weiterer Verbleib des früheren Sprechers zahlreicher ÖVP-Politiker und Generalsekretärs des Finanzministeriums wäre jedenfalls "völlig inakzeptabel", so Kickl.

Einig waren sich der Sozialdemokrat und der Freiheitliche mit NEOS-Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn, dass Schmid auch "bereits die längste Zeit untragbar" gewesen sei, wie es der Liberale formulierte. Demnach hätte Schmid schon "abberufen werden müssen". "Nach den jüngsten Enthüllungen können Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel schlicht und einfach nicht mehr länger an ihrem Freund Thomas Schmid festhalten", so Schellhorn.