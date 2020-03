Dreifacher Grenzschutz: Kurz setzt sich in der Koalition mit harter Linie durch

"Wenn jetzt Erdogan der Sieger ist, der darüber entscheidet, ob Zehntausende Menschen die EU stürmen, dann werden Hunderttausende nachkommen, und das Europa ohne Grenzen nach innen wird Geschichte sein." Mit diesem Drohbild und dem Vorwurf an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die EU zu erpressen, rechtfertigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gestern nach einem Koalitionsgipfel die harte Regierungslinie in der Migrationskrise an der türkisch-griechischen Grenze.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) teilte zwar die Ansicht, dass Erdogans "bösartige Provokation" schuld an der akuten Situation sei. Er musste aber auch einräumen, dass er mit seinem Vorschlag, Frauen und Kinder aus überfüllten griechischen Flüchtlingslagern zu übernehmen, abgeblitzt ist. Jetzt soll eben durch "verstärkte Unterstützung" seitens der EU und Österreichs "die Überlebenssituation der Menschen" auf Lesbos und anderen Inseln verbessert werden.

Es gehe "nicht nur um Frauen und Kinder", sondern danach auch um den Familiennachzug, sagte Innenminister Karl Nehammer (VP). Österreich sei schon seit 2015 "enorm belastet", noch immer gehe es darum, "Zehntausende arbeitslose Asylberechtigte" zu integrieren.

Kurz betonte, dass die "dramatische Situation, an der die Türkei mit großer Schuld beteiligt" sei, im nordsyrischen Idlib herrsche. Davon abgesehen habe Erdogan innerhalb weniger Stunden in einem "organisierten Ansturm" 13.000 "teilweise gewaltbereite" Migranten, die gar nicht aus der Krisenregion stammten, an die griechische Grenze gebracht.

Es gebe einen Deal mit der Türkei, die rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat und dafür von der EU "Unterstützung in Milliardenhöhe" erhalte. Werde dieser nicht eingehalten, müsse die EU Druck ausüben, verwies der Kanzler darauf, dass die Türkei von Europa wirtschaftlich abhängig sei. Für die Region Idlib werden heute im Ministerrat drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds freigegeben.

In der akuten Krise richtete Nehammer einen Appell an die Migranten: "Es hat keinen Sinn, zu kommen, wir werden Sie nicht aufnehmen." Österreich werde zur Stärkung der EU-Außengrenzen die gemeinsame Grenzschutzagentur Frontex unterstützen. Bisher seien dort 14 Beamte in Griechenland im Einsatz. Hilfestellung und Informationsaustausch gebe es auch mit und in den Ländern entlang der Balkan-Route. Gerüstet sei man auch für den Schutz der österreichischen Grenze mit mehr und besser ausgerüsteten Polizisten und einem "erweiterten Assistenzeinsatz" des Bundesheeres.

Außenminister Alexander Schallenberg (VP) hat sich am Dienstag mit seinem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias gegen eine neue Finanzspritze für die Türkei ausgesprochen. Im Flüchtlingsabkommen von 2016 seien Ankara sechs Milliarden Euro zugesichert worden. Das sei "ein enorm großer Betrag", von dem 3,2 Milliarden Euro bereits ausbezahlt und 1,3 Milliarden noch gänzlich "unverplant" seien, so Schallenberg, der Dendias Unterstützung beim Grenzschutz zusicherte.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at