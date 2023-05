Drei Szenarien, wie es mit der SPÖ weitergehen könnte

Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler? Am Samstag soll diese Personalfrage, mit der auch eine Richtungsentscheidung in der SPÖ verbunden ist, beim Parteitag in Linz beantwortet werden. In den Tagen davor sind die Umwälzungen in der größten Oppositionspartei Nährboden für Spekulationen und Gerüchte, die offen in den sozialen Medien und diskret in den Hinterzimmern aller Parteien diskutiert werden.