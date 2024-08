Drei Oberösterreicherinnen und ihre Aussichten auf ein Ministeramt

Am 9. November 2017 wurden im Nationalrat drei Oberösterreicherinnen frisch angelobt: die Mühlviertlerin Claudia Plakolm (VP), die Welserin Eva-Maria Holzleitner (SP) und die Linzerin Susanne Fürst (FP). Sieben Jahre später haben sie in ihren Parteien zentrale Rollen übernommen. Plakolm und Fürst sind die Nummer zwei auf der Bundesliste gleich hinter den Parteichefs, Holzleitner ist Nummer vier und führt in Oberösterreich die Landesliste an.