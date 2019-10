Drei Landtagswahlen machen für Kurz die Partnersuche zur heiklen Mission

WIEN. Eine Woche nach der Nationalratswahl startet VP-Obmann Sebastian Kurz das Projekt Regierungsbildung in Sondierungsgesprächen mit allen Parteichefs. Zumindest auf die Dauer der danach konkreten Partnersuche werden die heuer noch anstehenden Landtagswahlen Einfluss haben.

Vorarlberg: Schon nächsten Sonntag sind die Bürger im "Ländle" aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Trotz der weitgehenden Überlagerung mit dem Nationalratswahlkampf können sich die bisherigen Koalitionäre, Landeshauptmann Markus Wallner (VP) und Grünen-Chef Johannes Rauch, über Schwung durch die Bundeswahl freuen.

Wallner hofft nach dem schwachen Ergebnis zu seinem Einstand 2014 (41,8 Prozent) jetzt auf "45 plus". Die Grünen wollen ihr Allzeit-Hoch (2014: 17,1 Prozent) verteidigen. Was angesichts des Klima-Hypes realistisch erscheint. Über den Wahltag hinaus deuten die Anzeichen auf Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition.

Das wurde gestern in der zur Ländle-Elefantenrunde umfunktionierten ORF-Pressestunde sichtbar, wo Wallner und Rauch über die Fortsetzung von Wohnbau- und Infrastrukturprojekten gesprochen haben. Definitiv ausgeschlossen hat Wallner bereits als Konsequenz aus dem Ibiza-Video eine Zusammenarbeit mit der FPÖ von Christoph Bitschi.

Folgerichtig würde man jedes Signal von Kurz, das Richtung Neuauflage mit Blau geht, in der Ländle-VP kritisch sehen. Was schon alleine wegen der knappen Zeit aber auszuschließen ist.

Steiermark: Anders als in Vorarlberg läuft in der Grünen Mark der Wahlkampf erst an. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP) hat mit Hilfe der FPÖ und gegen den Willen von Koalitionspartner Michael Schickhofer (SP) die Landtagswahl auf den 24. November vorverlegen lassen. FP-Spitzenkandidat Mario Kunasek hat diese Initiative übrigens vor Bekanntwerden der Spesenaffäre um Ex-Bundeschef Heinz-Christian Strache angestoßen. Ähnlich wie im Bund rechnen Meinungsforscher nun auch in der Steiermark mit Verlusten für die FPÖ (2015: 26,8 Prozent).

Schützenhöfer hofft, diesmal viel von dem, was er 2015 verloren hat (28,5 Prozent, minus 8,7), zurückzugewinnen. Er setzt auf FP-Überläufer und mit Abstrichen auf Stimmen von der SPÖ, die gegen einen negativen Bundestrend kämpft. Der Auftakt für Koalitionsverhandlungen wird sich nicht über diese sieben Wochen hinaus verzögern lassen. Aber selbst wenn Kurz etwa mit den Grünen am Verhandlungstisch sitzt, sollte er mit Blick nach Graz versuchen, alles offen darzustellen.

Burgenland: Erst am 26. Jänner 2020 bestreiten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) und sein Vize Johann Tschürtz (FP) ihre Landtagswahl. Sie nehmen den rot-blauen Malus der Verlierer bei der Nationalratswahl mit und sollten bis dahin schon mit einer neuen Bundesregierung konfrontiert sein.

Für Doskozil geht es eher darum, nicht in (unwahrscheinliche) türkis-rote Personalspekulationen verwickelt zu werden. Er hat deshalb gestern vorsorglich für das Vizekanzleramt abgesagt.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at