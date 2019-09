"Dramatischer Vertrauensverlust in die Weltpolitik der USA"

Wie groß ist das Vertrauen der Oberösterreicher in die Politik der Großmächte USA, Russland und China? Das hat die "Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich" (IWS) mit einer repräsentativen Meinungsumfrage erhoben. "Der Vertrauensverlust in die Weltpolitik der USA ist dramatisch", ist das Resümee von Gottfried Kneifel, IWS-Geschäftsführer. Der gute Ruf – Befreier nach dem Zweiten Weltkrieg, Hilfe mit dem Marshallplan – wäre großteils dahin.

Lediglich 13 Prozent der 800 durch "Spectra" Befragten (ab 16 Jahren) gaben an, ihr Vertrauen in die USA-Politik sei sehr groß oder groß. Dagegen ist das Vertrauen bei 81 Prozent wenig oder gleich gar nicht vorhanden.

Bei Russland ist das überraschenderweise etwas anders. Immerhin 34 Prozent sagen beim Vertrauen "sehr groß, groß oder es geht". 60 Prozent der Befragten gaben allerdings an, keines oder nur wenig Vertrauen in die Politik Russlands zu haben.

Auch die Volksrepublik China kommt in dieser Befragung deutlich besser weg als die Vereinigten Staaten. Hier gaben 27 Prozent ihr Vertrauen mit sehr groß, groß oder es geht an, 63 Prozent haben dagegen wenig bis gar kein Vertrauen in die asiatische Großmacht.

Nicht wesentlich besser fiel das Ergebnis für die USA bei der Frage nach der künftigen Kooperation der Europäischen Union aus. Nur knapp jeder Fünfte (19 Prozent) antwortete "stärker mit den USA". Deutlich höher fiel dieser Wert für Russland aus: 36 Prozent würden eine stärkere Kooperation begrüßen, 19 Prozent weniger. Übrigens ist die Zustimmung zu einer stärkeren Kooperation mit Russland bei Oberösterreichs Männern mit 49 Prozent fast doppelt so stark ausgeprägt wie bei den Frauen.

Aufrüstung wenig gewünscht

Beinahe ein Drittel der Oberösterreicher (30 Prozent) würden auch eine stärkere Zusammenarbeit der EU mit China begrüßen. Auch hier ist die Zustimmung bei den Männern deutlich höher als bei den Frauen – 41 zu 19 Prozent.

"Es stellt sich schon die Frage, warum die USA so unbeliebt sind", sagt Kneifel den OÖN und sieht die Antwort vor allem in der Person des Präsidenten. "Trump betrachtet die EU leider fast ausschließlich als wirtschaftlichen Konkurrenten. Dazu kommt, dass er mit seiner Ermunterung zum harten Brexit Europa spalten und schwächen will."

Während 15 Prozent der Befragten eine militärische Aufrüstung der EU für sehr und 25 Prozent noch für etwas geeignet halten, sehen immerhin 60 Prozent in einer militärischen Aufrüstung der EU kein geeignetes Mittel, sich gegenüber den USA, Russland und China zu behaupten.

Das "Institut Wirtschaftsstandort Oberösterreich" ist ein Verein mit Sitz in Linz

