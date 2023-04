Doskozil: Unterstützer und ein erster Auftritt in Oberösterreich

Nach dem Auftakt in Steyr am Dienstag kommt Andi Babler, Traiskirchner Bürgermeister und Bewerber um den SP-Vorsitz, kommende Woche erneut für Veranstaltungen nach Oberösterreich. Er ist am 20. April auf Einladung der SPÖ Ansfelden zunächst zu Gast in der Kinderkrebshilfe-Halle Haid (16 Uhr). Um 18 Uhr findet dann im Volkshaus Bindermichl eine Veranstaltung mit Babler statt, die die SP-interne Initiative „red.jetzt“ organisiert hat. Am 25.