Doskozil nach Kehlkopf-Operation: Heilung verläuft "plangemäß"

"Ins Burgenland zurück zu fahren, ist immer schön - aber mich so knapp vor dem Landesfeiertag (am Montag, Anm.) gemeinsam mit meiner Frau Julia wieder auf den Weg in die Heimat machen zu dürfen, macht mich besonders glücklich", teilte er auf Facebook mit.

Doskozil bedankte sich für den "Rückhalt und die zahlreichen Genesungswünsche" nach dem Korrektureingriff am Kehlkopf. "Es geht mir den Umständen entsprechend sehr gut", berichtete er. Er könne intern bereits wieder arbeiten, stehe mit seinem Team in engem Kontakt und werde bald die ersten Termine in seinem Büro absolvieren. "Ich freue mich auf den Landesfeiertag, an dem wir uns traditionell auf das besinnen, was das Burgenland prägt und erfolgreich macht: Zusammenhalt, Fleiß und Optimismus", teilte der SPÖ-Politiker mit.

Es handelte sich um den inzwischen achten Eingriff für Doskozil aufgrund einer Verknöcherung am Kehlkopf. Die Operation in Leipzig erfolgte rechtzeitig vor der Landtagswahl am 19. Jänner 2025 im Burgenland. Die für nächsten Donnerstag geplante Budgetrede des Landeshauptmanns wurde verschoben.

