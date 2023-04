Doskozil: "Macht einen das zu einem rechten Politiker?"

Herr Landeshauptmann, was stört Sie eigentlich an Pamela Rendi-Wagner? An ihrer Person gar nichts. Was mich stört, ist, dass wir schon 2019 das historisch schlechteste Wahlergebnis eingefahren haben und jetzt trotz der ganzen Korruptionsskandale der ÖVP nicht von der Stelle kommen. Wir signalisieren nicht, die nächsten Wahlen gewinnen zu wollen. Wer steht Ihnen inhaltlich näher: Pamela Rendi-Wagner oder Andreas Babler?Ich habe Andreas Babler in meiner politischen Laufbahn ein einziges Mal