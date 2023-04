Doskozil ist zu Dreier-Hearings nicht bereit

Die Entscheidung wurde am Donnerstag von den SP-Gremien abgenickt. SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch erklärte, dass man schon lange nicht mehr mit so einer Veranstaltung in der Landeshauptstadt gewesen und Linz sehr gut erreichbar sei.

Keine Einigkeit gab es hingegen bei den Hearings, die als Entscheidungshilfe für die Mitgliederbefragung geplant waren. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) verweigerte seine Teilnahme mit der Begründung, dass er kein "öffentliches Spektakel" wolle, der Vorschlag komme zu spät, sein Terminplan sei durchgetaktet. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner wäre für Dreier-Hearings zur Verfügung gestanden, einen Zweier-Auftritt nur mit Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SP) lehnte sie ab. Auch TV-Konfrontationen dürfte es nicht geben.

Kein Kampf gegeneinander

Ein Fairnessabkommen der drei Konkurrenten wird es nicht geben. "Ich führe keine Wahlkämpfe innerhalb meiner eigenen Partei. Sozialdemokratinnen sollten miteinander kämpfen und nicht gegeneinander", sagte Rendi-Wagner. Wenn, dann hätte sie ein solches Fairnessabkommen vor viereinhalb Jahren gebraucht, fügte sie an.

Nach der Kritik wegen der großen Absenz der SP-Abgeordneten während der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament verabschiedete der SP-Vorstand am Donnerstag eine Solidaritätsresolution pro Ukraine.

