Doskozil fordert Bundesländer zu Geschlossenheit auf

"In Krisenzeiten ist es besonders wichtig, dass die Bundesländer geschlossen auftreten", sagte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Dienstag anlässlich der bevorstehenden Übernahme des Vorsitzes in der Landeshauptleutekonferenz.

Am 1. Jänner 2023 übergibt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) diese Aufgabe an seinen Parteikollegen Doskozil. Inhaltliche Schwerpunkte würden dabei die Pflege, die Gesundheit und die Bewältigung der Energiekrise sein, so der burgenländische Landeshauptmann. Die Vorsitzführung stehe unter dem Motto "Sicherheit in bewegten Zeiten". Er wolle sich bemühen, in wichtigen Fragen zuerst den Konsens unter den Ländern herzustellen und dann Gespräche mit dem Bund zu führen, so Doskozil. Gegenwärtig laufen auch schon die Verhandlungen für den neuen Finanzausgleich bzw. die Aufteilung der Steuermittel auf Bund, Länder und Kommunen.

Vor allem im Bereich Gesundheit und Pflege seien die Interessen der Länder gleich gelagert: "Unser gemeinsames Ziel ist es, bürgernahe Versorgungsstrukturen nicht nur abzusichern, sondern auch auszubauen und weiterzuentwickeln. Dafür müssen viele Dinge neu gedacht werden, natürlich auch die Finanzierung", sagt Doskozil.

Beim Thema Energie sei allen bewusst, dass man aus fossilen Energiequellen aussteigen müsse: "Kurzfristig müssen wir aber alles tun, um die finanziellen Folgen für die Bevölkerung so weit wie möglich abzufedern. Auch da werden die Länder an einem Strang ziehen und gegenüber dem Bund geschlossen auftreten", so Doskozil.

Das östlichste Bundesland hatte zuletzt im zweiten Halbjahr 2018 die Vorsitzführung in der Landeshauptleutekonferenz inne. Die symbolische Übergabe des Vorsitzes erfolgt am 11. Jänner in Wien mit Doskozil und Bürgermeister Ludwig. Am 4. und 5. Mai treffen sich die Landesfinanzreferenten in Schlaining, die Landeshauptleutekonferenz findet am 6. und 7. Juni in Andau statt.

