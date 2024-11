Dornauers Abgang: Wenig Reue und eine Überraschung für die Genossen

Um 11 Uhr trat am Mittwoch der Tiroler SP-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer vor die Medien, um eine persönliche Erklärung abzugeben. In der Vergangenheit hatte er mit unüberlegten Aussagen und Eskapaden die Geduld seiner Partei strapaziert. Doch sein am Montag bekannt gewordener Jagdausflug mit Signa-Gründer und Pleitier René Benko, noch dazu in einer Phase, als Dornauer einem Waffenverbot unterlag, brachte das Fass zum Überlaufen.