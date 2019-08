Doppelbauer rechnet mit zwei Neos-Mandaten aus Oberösterreich

Umzugskartons, gestapelte Stühle, mittendrin ein provisorischer Besprechungstisch, in der Ecke ein Schreibtisch. "Wir übersiedeln gerade", erklärt Karin Doppelbauer, Nationalratsabgeordnete und oberösterreichische Spitzenkandidatin der Neos, das Chaos in den "Neosphäre" genannten Büroräumlichkeiten in Linz. Wirklich angekommen scheinen die Pinken auch im Bundesland noch nicht. Ein Eindruck, den Doppelbauer nachvollziehen kann: "Uns fehlen die Ressourcen, es fehlen die Strukturen." Aber: "Unsere Arbeit geht voran, wir denken schon Richtung 2021." Deshalb wolle man auch den Wahlkampf jetzt nutzen, um das Profil der Neos in Oberösterreich "zu schärfen". Dabei helfe auch der Schwung, den man nun auf Bundesebene spüre, betont Doppelbauer: "Wir wachsen nicht in den Himmel, aber wir wachsen organisch."

Für die Nationalratswahl erwartet Doppelbauer zwei Mandate aus Oberösterreich. Damit würden sie selbst und der Linzer Gemeinderat Felix Eypeltauer ins Parlament einziehen. "Ich bin zuversichtlich. Es kommen auch viel mehr Leute auf uns zu als 2017", sagt Doppelbauer. Die Arbeit der Neos – "die Mischung aus Sachlichkeit und Expertise" – komme an.

Dass die Neos zwar die Regierung kritisieren, gleichzeitig aber bei vielen Beschlüssen mitgegangen sind, sei kein Widerspruch, betont die Abgeordnete: "Wir entscheiden danach, was wir für richtig halten. Und wir können nicht eine Arbeitszeitflexibilisierung fordern und dann nein sagen." Ein "türkises Beiwagerl" sei man aber keinesfalls.

Entsprechend kritisch sieht Doppelbauer auch die Koalitionsspekulationen. "Ich glaube ja nicht, dass sich Sebastian Kurz uns antun will, wir sind ein schwieriger Partner." Die ÖVP sei zudem weit nach rechts gerückt: "Da gibt es vieles, was unserer Vorstellung von einer offenen, liberalen Gesellschaft widerspricht."

Die türkisen Avancen Richtung Neos nimmt Doppelbauer ohnehin nicht ernst: "Es gibt einen sehr großen Willen, das VP-FP-Bündnis wieder aufleben zu lassen." Leider, wie Doppelbauer ergänzt. Denn das Ziel sei ganz klar, in die Regierung zu kommen: "Ich will gestalten. Es ist frustrierend, wenn jeder gute Vorschlag abgelehnt wird." (eiba)

