Dönmez will zurück auf ÖVP-Wahlliste

Der über einen sexistischen Tweet gestolperte Ex-VP-Abgeordnete Efgani Dönmez will wieder auf einem türkisen Listenplatz für die Nationalratswahl im September kandidieren. "Es laufen derzeit noch Gespräche. Aber wenn man mich wieder will, bin ich gerne bereit dazu", sagt der Oberösterreicher mit türkischen Wurzeln den OÖNachrichten.

Im Wahlkampf 2017 hatte VP-Chef Sebastian Kurz Dönmez als ersten von 32 türkisen Quereinsteigern präsentiert. Nur zehn Monate gehörte der Linzer dann dem VP-Parlamentsklub an. Nachdem Dönmez vergangenen September auf Twitter der deutschen SPD-Politikerin Sawsan Chebli im Zusammenhang mit ihrer Karriere sexuelle Gefälligkeiten unterstellt hatte, musste er "widerwillig, aber freiwillig" aus dem türkisen Klub ausscheiden und sitzt seither als wilder Abgeordneter im Nationalrat.

Sein Wunsch nach Rückkehr auf einem VP-Listenplatz ist doppelt überraschend. Schließlich hatte sich Dönmez in einem Interview darüber beklagt, dass er als türkiser Mandatar "so gut wie gar nicht" in die Regierungsarbeit eingebunden worden sei und vieles nur noch aus den Medien erfahren habe, was ihn "wirklich geärgert" habe. Darauf angesprochen, sagt Dönmez: "Als wilder Abgeordneter habe ich gemerkt, dass es große Nachteile gibt, wenn man nicht auf Strukturen und Netzwerke zurückgreifen kann." Er wolle in der Politik bleiben, um etwas zu verändern. Dennoch sei er nach wie vor "menschlich enttäuscht", dass er nach einer "böswilligen Interpretation wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen" wurde.

Auf die Frage, ob er seinen Tweet ("Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du da eine Antwort") wieder so formulieren würde, antwortete Dönmez mit Ja, da dieser nicht sexistisch gemeint gewesen sei. Eine Rückkehr zu den Grünen schloss er aus. Sollte es mit dem Wiedereinzug in den Nationalrat nicht klappen, will Dönmez in einen seiner früheren Jobs zurückkehren: "Gott sei Dank habe ich einige ordentliche Berufe gelernt."

