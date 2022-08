Disput zwischen Van der Bellen und Rosenkranz

"Das riecht ein wenig nach Putsch und Willkür eines Einzelnen", sagte Van der Bellen zur "Kleinen Zeitung".

Rosenkranz konterte gestern. Wahlen seien das "Kernstück einer Demokratie", betonte der Freiheitliche. Sollte er den Eindruck haben, dass das Vertrauen der Menschen in die Politik verloren gehe, "dann ist es für mich ein klarer Auftrag an den Bundespräsidenten, dem Souverän in letzter Konsequenz die Möglichkeit zu geben, an der Wahlurne für Veränderung zu sorgen", erklärte Rosenkranz. "Ich möchte als Bundespräsident erster Diener des Staates und nicht selbsternannter Eliten sein."

"Kein Chaos produzieren"

Rosenkranz hatte kürzlich bei einer Pressekonferenz auf Journalistenfragen, ob er als Bundespräsident gleich die Regierung entlassen würde, gemeint, die Wahrscheinlichkeit dafür liege "auf jeden Fall höher als 50 Prozent".

Er erinnerte an die Usance, dass die Bundesregierung dem Präsidenten zum Amtsantritt ihren Rücktritt anbietet. "Unter Umständen kann man so ein Angebot annehmen", meinte Rosenkranz. "Warum soll man diese schönen Dinge nicht nützen, wenn sie in der Verfassung stehen?"

Van der Bellen kann dem nichts abgewinnen: "Mit so etwas spielt man nicht." Zwar räume die Verfassung dem Bundespräsidenten das Recht ein, die Regierung zu entlassen. Der Nationalrat bleibe jedoch bestehen: "Der Bundespräsident müsste auf der Stelle eine neue Regierung etablieren, die die Mehrheit im Parlament binnen fünf Minuten stürzen würde."

Es sei nicht die Aufgabe eines verantwortungsvollen Bundespräsidenten, "Chaos zu produzieren".