Diplomat vor Ukraine-Gipfel: "Wir sollten uns auf das Schlimmste vorbereiten"

ABD0063_20250227 - WIEN - STERREICH: VP-Chef Christian Stocker und NEOS-Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger am Donnerstag, 27. Februar 2025, im Rahmen der PrŠsentation des Regierungsprogramms von VP, SP und NEOS in Wien. - FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT

Bundeskanzler Christian Stocker (VP) erlebt am Donnerstag beim EU-Sondergipfel in Brüssel seine Feuertaufe im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs. Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie und ehemaliger Botschafter in London und Moskau, beschreibt die Ausgangslage, unter der dieser Gipfel stattfindet, als "dramatischste Situation für Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs".