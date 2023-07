Digital-Uni: Weiter Skepsis an anderen Universitäten

Am Freitagvormittag hat sie endlich ihren ersten großen öffentlichen Auftritt: Digital-Uni-Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt lädt im Namen des Institutes of Digital Studies (IDSA), wie die neue Uni offiziell heißt, zur "Kick-off-Veranstaltung der Gründungspräsidentin" in den Steinernen Saal des Landhauses. Mit dabei sind Bildungsminister Martin Polaschek, Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide VP), der Linzer Bürgermeister Klaus