Sein Wort hat Gewicht in der SPÖ: Neben Hans Peter Doskozil im Burgenland, (Wahlergebnis 2020: 49,9 Prozent) und Michael Ludwig in Wien (41,6 Prozent) ist Peter Kaiser in Kärnten der dritte Landeshauptmann, den die Sozialdemokratie derzeit stellt.

Bei der heurigen Landtagswahl im März verlor Kaiser in Kärnten zwar neun Prozentpunkte, mit 38,9 Prozent blieb er aber klar auf Platz eins. Als Kaiser im März in die Wahl ging, war die Personaldebatte in der Bundes-SPÖ kurz vor der Eskalation.

Im Interview am Wochenende zeigt sich Kaiser nun erleichtert, dass "dieses Waterloo, das wir uns selbst zugefügt haben" mittlerweile in den Hintergrund gerückt sei – und stattdessen über inhaltliche politische Forderungen wie die 32-Stunden-Woche, Vermögensbesteuerung, Tempo 100 oder Maßnahmen gegen die Teuerung diskutiert werde.

Wahlziel 2024: Platz eins

Als Ziel für die SPÖ bei der Nationalratswahl 2024 nennt Kaiser "Platz eins und die Möglichkeit zur Regierungsbeteiligung". Das sei eine "Notwendigkeit für den Sozialstaat".

Dass die aktuellen Umfragen, in denen die SPÖ mit der ÖVP um Platz zwei hinter der FPÖ kämpft, derzeit nicht auf einen roten Wahlsieg deuten – darüber gibt sich Kaiser gelassen. Er gehe davon aus, dass im nächsten Jahr "eine immense Dynamik entstehen wird. Wir haben eine gewisse Grundinstabilität als eine neue Normalität, und daher bin ich überzeugt, dass sich noch sehr viel tun wird." SP-Bundesparteichef Andreas Babler räumt er dafür gute Chancen ein.

Dieser könne als der Neueste in den Spitzenpositionen mehr frische inhaltliche Überlegungen mit einbringen. Auch zu Hans Peter Doskozil habe er "guten Kontakt". Für die SPÖ sei nun ein entsprechendes Maß an Geschlossenheit unverzichtbar, "was aber nicht heißt, dass es eine Meinungskonformität in jeder Frage um jeden Preis geben muss", sagt Kaiser.

Dass Babler unlängst eine Überarbeitung des Positionspapiers "Flucht – Asyl – Migration – Integration" avisiert hat, das 2018 unter Federführung von Kaiser und Doskozil ausgearbeitet wurde, begrüßt Kaiser. Das sei notwendig, um auf Veränderungen reagieren zu können. Neben Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen werde Europa auch mit Klimaflüchtlingen umgehen müssen, eventuell sogar aus europäischen Regionen, sagt Kaiser. Er sehe darin auch eine Chance, den Arbeitskräftemangel auszugleichen. "Ich glaube, nahezu alle europäischen Länder brauchen Zuzug."

Auf die Frage nach möglichen Koalitionspartnern im Bund bleibt Kaiser zurückhaltend: "Ich halte die SPÖ und vielleicht auch die ÖVP für Parteien, die eher in Richtung eines gesamtgesellschaftlichen Konzeptes gehen." Dies fehle ihm bei der FPÖ, da gehe es nur um Feindbilder. Die Grünen seien eine Partei mit relativ klarem Fokus, aber eben auch eine eher junge Partei.

