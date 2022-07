Der freiheitliche Kandidat für die Hofburg, Walter Rosenkranz, will vor allem mit zwei Themen im Präsidentschaftswahlkampf punkten: den Corona-Maßnahmen und dem Umgang mit der österreichischen Neutralität im Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Eine unbeliebte Regierung würde er nicht sofort entlassen, sondern vorher das Gespräch suchen, sagte er am Wochenende im Interview mit der Austria Presse Agentur. "Die Regierung entlassen ist eine Möglichkeit. Nur ich sehe das nicht als ersten Schritt und notwendig. Ich möchte zuerst einmal mit den Regierenden sprechen", sagte Rosenkranz im Hinblick auf die Politik von Türkis-Grün in den aktuellen Krisen.

Als Quell der Unzufriedenheit in der Bevölkerung sieht Rosenkranz die seiner Meinung nach überschießenden Corona-Maßnahmen. Zwar verteidigt er den anfänglichen Schulterschluss, letztendlich habe aber das "Herumschwimmen" in der Gesundheitspolitik zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt.

Kein Rütteln gibt es für Rosenkranz an der Neutralität. Mit der aktuellen Linie im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine rücke die Regierung aber von der Neutralität ab. Dass der Angriff Russlands auf die Ukraine nicht begründbar sei, sei völkerrechtlich und menschenrechtlich unbestritten, "das kann einen auch als österreichischer Bundespräsident nicht kalt lassen", so Rosenkranz. Aber: "Dieser Irrsinn muss ein Ende haben, und wir als Österreich bieten uns als neutraler Boden für Verhandlungen an. Da hat Österreich seine glaubwürdige Rolle mittlerweile leider verloren." Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland bezeichnete Rosenkranz als "nicht zu Ende gedacht".

Als Ziel nannte Rosenkranz, eine Stichwahl gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen zu erreichen – und diese dann natürlich zu gewinnen.