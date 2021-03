Die zweite Impfung soll künftig später erfolgen

Die zweite Dosis soll erst nach sechs Wochen verimpft werden. Bei Biontech/Pfizer war das Intervall bisher drei Wochen, bei Moderna vier Wochen. So wolle man zwei bis drei Wochen Zeit gewinnen und mehr Menschen schneller impfen, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

Dabei handelt es sich aber vorerst nur um eine Empfehlung. Ob es dazu auch einen Erlass geben wird, "kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen", so das Gesundheitsministerium. Man sei laufend in Gesprächen mit den Bundesländern. Für jene Menschen, die die erste Dosis bereits erhalten bzw. einen Termin reserviert haben, ändert sich jedenfalls nichts.

Das Land Oberösterreich teilte gestern mit, man werde ab Montag die Bettenkapazität auf den Intensivstationen für Corona-Kranke von 75 auf 103 erhöhen.