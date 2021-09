Die Zeichen stehen auf Rot-Grün-Rot: Kahr verhandelt bis Freitag mit allen

Zwei Tage nach dem auch für Spitzenkandidatin Elke Kahr überraschenden Wahlsieg stellte die KPÖ am Dienstag die Weichen Richtung Übernahme des Bürgermeisteramts. Mit dem Auftakt der Gespräche mit den anderen Parteien will Kahr ihre Koalitionsoptionen ausloten – erste Ergebnisse könnten bereits am Freitag bekannt gegeben werden, hieß es.