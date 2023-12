Die Zahl der Schüler steigt vor allem durch die Ukraine-Flüchtlinge

Zu Beginn des Schuljahrs 2022/23 gab es an Österreichs Schulen rund 1,16 Millionen Kinder und Jugendliche. Das sind um 19.300 Schüler und Schülerinnen mehr als im Jahr zuvor (plus 1,7 Prozent). Vor allem in den allgemeinbildenden Pflichtschulen gibt es ein Plus. Zurückzuführen ist das vorwiegend auf die Migration aus der Ukraine ab dem Frühjahr 2022, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Statistik Austria.

In den Volksschulen gab es nach zuvor stark rückläufigen Schülerzahlen schon seit 2016 wieder leichte Zuwächse, vor allem wegen der Zuwanderung ab 2015. Von 2021 auf 2022 stieg die Zahl der Volksschüler durch den Zuzug infolge des Ukrainekriegs laut Statistik Austria um 3,5 Prozent auf 360.000. Besonders groß war der Zuwachs folglich auch bei Volksschülern mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit (plus 11,5 Prozent auf 78.700).

Insgesamt waren im vorigen Schuljahr 36.500 Kinder als außerordentliche Schüler eingestuft, weil sie ungenügend oder mangelhaft Deutsch sprachen und deshalb einer Deutschförderklasse oder einem -kurs zugeteilt wurden.

Mehr Schüler in AHS-Unterstufe

In den Mittelschulen waren die Besuchszahlen – mit einem Ausreißer 2016 – schon seit 2004 rückläufig. Hier brachte das vergangene Schuljahr mit knapp 213.100 Schülern nun ein merkliches Plus von ebenfalls 3,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Der Anteil an Kindern mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg von 21,7 auf 23,8 Prozent.

An den AHS-Unterstufen, wo die Schülerzahlen schon seit zehn Jahren nach oben zeigen, wurde mit über 125.000 Schülerinnen und Schülern (plus 0,9 Prozent) wieder ein neuer Höchststand erreicht. Im Zehnjahresvergleich sind die Schülerzahlen an der AHS-Unterstufe damit um 12,2 Prozent gestiegen.

In der Sekundarstufe II (AHS-Oberstufe, BMHS, Berufsschulen) ist die Entwicklung je nach Schultyp unterschiedlich verlaufen. Weiter leicht nach oben zeigen Zahlen in der AHS-Oberstufe mit plus 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) gehen die Zahlen insgesamt weiterhin leicht zurück.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper