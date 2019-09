Die Wahl 2019 aus dem OÖN-Newsroom

www.nachrichten.at/wahl2019

Grundsätzliches zum Beginn: Aufhaben wir vielerlei Beiträge aus den vergangenen Wochen für Sie zusammengestellt. Porträts der Spitzenkandidaten, Kommentare, Videos - hier können Sie sich noch einmal ein Bild machen, welche Themen die Berichterstattung zu dieser Nationalratswahl geprägt haben. Auch die aktuellen Inhalte vom Wahltag werden dort zu finden sein.

Am Sonntag um 9 Uhr starten wir auf nachrichten.at mit unserer umfangreichen Live-Berichterstattung. Im Liveticker führen Sie unsere Politik- und Onlineredakteure mit einem abwechslungsreichen Potpourri aus Text, Fotos und Video durch den Tag.

Ab 16.45 Uhr sind wir auf nachrichten.at live auf Sendung. Die Kleine Zeitung, Vorarlberger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung, Salzburger Nachrichten, Presse und die OÖNachrichten haben in der Nationalbibliothek in Wien ihr Wahlstudio eingerichtet. Zu Gast sind bis 20 Uhr unter anderen die fünf Spitzenkandidaten, Analysten und Politikberater, es wird eine Talkrunde mit Jung-Politikern ebenso geben wie einen Überblick über die Reaktionen in den sozialen Medien. Für die OÖNachrichten ist Christoph Kotanko im Studio.

Um 17 Uhr ist Wahlschluss. Kurz danach wird es die ersten offiziellen Hochrechnungen geben - und die Gemeinde-Ergebnisse werden auf nachrichten.at freigeschaltet und ständig aktualisiert. Die OÖN sind zudem zu Gast in sämtlichen Parteizentralen und holen dort die ersten Reaktionen der oö. Spitzenpolitiker ein.

Um 20 Uhr endet unser nachrichten.at-Livestream aus Wien, kurz danach beginnt auf TV1 das „OÖN-TV spezial“. In einer dreistündigen Sondersendung fassen wir den Wahltag für Sie zusammen. Es gibt Analysen von OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer und Politikchef Wolfgang Braun, ein Interview mit Landeshauptmann Thomas Stelzer, wie sich das Wahlergebnis auf Oberösterreich auswirken wird, Reaktionen der anderen Landesparteichefs und vieles mehr. Moderieren werden Daniela Dahlke und Christof Baue r.

Währenddessen wird im Newsroom an den OÖNachrichten des kommenden Tages gearbeitet. Einordnen, berichten und kommentieren lautet hier unsere Vorgabe, die sich auf mehr als 20 Seiten zu einem möglichst übersichtlichen Gesamtbild verdichten soll. Am Montag bieten wir neben der Wahl-Berichterstattung der größten Redaktion des Landes auch alle Gemeinde-Ergebnisse in einer eigenen Beilage.

Wir sind also bestens vorbereitet auf den Wahl-Marathon - und wir freuen uns auf zahlreiches Publikum. Schauen Sie vorbei!