Die Vorwürfe im Detail

Zum einen geht es um Untreue, also die Befugnis über fremdes Eigentum zu verfügen – oder jemand anderen dazu zu verpflichten, wissentlich zu missbrauchen und dadurch einen Schaden zu verursachen.

Als Geschädigte sieht die WKSta die Republik und zwar in einem Ausmaß von 1,16 Millionen Euro. Beschuldigt sind Johannes Pasquali, die Inhaber der Zeitung „Österreich“ Herbert und Wolfgang Fellner, Thomas Schmid und Sebastian Kurz. Diese hatte im Zib2-Interview Mittwoch Abend erklärt, von nichts gewusst und in nichts eingebunden gewesen zu sein. Die WKSta sieht seine Rolle anders. Er habe nicht nur Schmid und andere beauftragt, sondern hätte sich auch über den Status der Vorgänge berichten lassen und es selbst übernommen, Sophie Karmasin zur Teilnahme zu überreden („kann ich mit ihr reden=“). Außerdem habe er die Umfragen und Fragestellungen in Auftrag gegeben und auf „gesteuerte Veröffentlichung hingewirkt“, wie es in der Anordnung zur Hausdurchsuchung heißt. Das Ziel: „Ergebnisse und Veröffentlichung für parteipolitische Zwecke“ nutzen. Ebenfalls der Untreue beschuldigt sind: Sabine Beinschab, Karmasin, Stefan Steiner, Gerald Fleischmann und Johannes Frischmann.

Der zweite Vorwurf ist jener der Bestechung und richtet sich gegen die Fellners. Dabei geht es um den „Abschluss der Inserate- und Medienkooperationsvereinbarung“, die aus „sachfremden und nicht im Interesse des Finanzministeriums gelegenen Gründe“ getroffen wurden. Das Finanzministerium war es aber, das die Rechnungen bezahlte. Das Medienhaus „Österreich“ bestreitet alle Vorwürfe und verweist darauf, dass man nicht mehr Mittel für Inserate erhalten habe, als andere Mitbewerber. Zudem wird die Höhe von 1,16 Millionen Euro bestritten.

Das dritte Vergehen, das Anlass für die Hausdurchsuchung war, ist Bestechlichkeit. Dieses wird Schmid vorgeworfen, wegen „pflichtwidriger Vornahme von Amtsgeschäften“. Bestechlichkeit wird auch Kurz vorgeworfen, denn er habe „Schmid zu den Taten bestimmt“. Was Kurz vehement bestreitet. Es gebe „überhaupt kein Indiz dafür“ und auch keine SMS von ihm mit einem Auftrag.

Zu guter Letzt wird aufgrund des Verbandsgesetzes auch die ÖVP Bundespartei als „Entscheidungsträger“ und wegen der „zu ihren Gunsten begangenen Taten“ als Beschuldigte geführt. Denn sie habe einen wesentlichen Vorteil dadurch erlangt. Zum einen den „immateriellen Vorteil eines erheblichen Wettbewerbsvorteils“ durch die Einflussnahme auf die mediale Berichterstattung. Andererseits einen materiellen Vorteil, weil sich die Partei die Mittel für die Bezahlung der Umfragen erspart habe. Damit sei sie „durch die ohne Gegenleistung in Anspruch genommene Leistung auch bereichert“.

Klare Indizien sieht die WKSta unter anderem in Fragenblöcken in den über das Finanzministerium abgerechnete Studien, die „offenkundig direkt und ausschließlich an der Relevanz für den kommenden Wahlkampf orientierten“. Dies lege die Annahme nahe, dass die „Motivation für den Studienauftrag zumindest ganz überwiegend im parteipolitischen Interesse der Beschuldigten“ lag.

Ein weiteres Indiz ist für die WKSta der „plötzliche und sprunghafte Anstieg“ der Ausgaben im Finanzministerium für Inserate im Jahr 2016 an die Zeitung „Österreich“. Die Inserate dienten „keinem konkreten Informationsinteresse“, sondern sollen als „Zahlungsmittel“ für die Einflussmöglichkeit auf die Berichterstattung gedient haben, so die Staatsanwaltschaft. Damit hätten die Inserate „nur politisch-strategischen Interessen von (zunächst) Sebastian Kurz und später im beginnenden Nationalratswahlkampf auch der ÖVP“ gedient. Kurz betont, er sei 2016 in die Inseratenvergabe des Finanzministeriums nicht involviert gewesen. Die Vorwürfe würden sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums richten, er selbst sei dafür nicht verantwortlich.

Die WKSta sieht allerdings in ihrer Beweiswürdigung den klaren Vorteil für Kurz. Die Zusammenschau der Chatnachrichten zeige „deutlich, dass Kurz in die Planung von Anfang an deutlich eingebunden war“ und diesen „für ihn und seine politischen Ambitionen so wichtige Projekt auch aktiv förderte“. Gemeint ist die Übernahme der Obmannschaft der Partei. Diese wurde mit Umfragen über das besser Abschneiden der Partei mit Kurz statt mit Reinhold Mitterlehner befeuert. In einem Chat schreibt Schmid an Frischmann über eine Umfrage, ob sie eh so sei „wie wir sie wollen“. Dieser bejaht, worauf Schmid schreibt: „Super, dann müssten sie ja beim Parteivorschand ein Thema haben.“ Frischmann: „Wir zündeln“. Für die WKSta ein Hinweis, dass gekaufte Umfragen ein „zur Meinungslenkung unverzichtbarer Bestandteil der Strategie“ waren.

Mehrmals geht die WKSta in der 104 Seiten umfassenden Anordnung für die Hausdurchsuchung auf die Rolle von Kurz ein und stellt fest: „Sebastian Kurz ist die zentrale Person: sämtliche Tathandlungen werden primär in seinem Interesse begangen.“ Schmids Rolle beschreibt die WKSta als „wesentliche Drehscheibe für die Planung, Umsetzung und Koordinierung“.

Dass Kurz nun angibt, die involvierten Personen zum Tatzeitpunkt kaum gekannt zu haben überrascht. Denn Loyalität gilt in seinem Umfeld alles und dieser versichert man sich auch immer wieder gegenseitig. So schreibt Schmid, er sei „Prätorianer“ von Kurz. Und Frischmann schreibt – nach einem Dank für einen Bonus, den er von Schmid erhalten hat – „Ich bleibe loyal. Ich zähle zum kleine Orchester auf der Titanic, das bis kurz vor dem Untergang gespielt hat.“