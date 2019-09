"Die Volkspartei muss sich um 180 Grad wandeln"

Bei ihrer "Demokratie-Tour" durch die Bundesländer haben drei grüne Parlamentarier auch in Oberösterreich Halt gemacht: der Innviertler Bundesrat David Stögmüller, seine Wiener Mandatarskollegin Ewa Ernst-Dziedzic sowie die Neo-Grüne Alma Zadic, die zuvor für Peter Pilz’ Liste Jetzt als Abgeordnete im Nationalrat saß.

Gemeinsam prangern sie den Umgang der abgesetzten türkis-blauen Regierung mit der Opposition und die "Aushebelung von parlamentarischen Instrumenten" an. So seien oppositionelle Anfragen stets nur unzureichend beantwortet, Gesetzesanträge der Opposition in den Ausschüssen "immer vertagt" worden. "Das heißt, sie kommen nie ins Plenum und werden nie öffentlich gehört", sagte Zadic, die auf Listenplatz fünf der grünen Bundesliste kandidiert.

Und wie halten es die Grünen mit einer möglichen Regierungsbeteiligung? Zuerst müsse man die Rückkehr in den Nationalrat schaffen, dann brauche es von der – laut Umfragen stärksten Partei – ÖVP noch viele Schritte. "Wenn sie mit uns koalieren will, muss sich die Volkspartei um 180 Grad wandeln", sagte der Braunauer Stögmüller, Drittplatzierter auf der Landesliste.

Klima und Parteienfinanzierung

Deutlicher formuliert es seine Kollegin im Bundesrat, Ewa Ernst-Dziedzic: "Wir lassen sicher nicht zu, die türkise Seifenblasenpolitik ein bisschen grün einzufärben." Erst in möglichen Sondierungsgesprächen werde sich zeigen, ob sich die ÖVP bewegt und beim Klimaschutz und der Parteienfinanzierung konkrete Zugeständnisse macht, so Ernst-Dziedzic, die auf Platz zwei der Wiener Landesliste bei der Nationalratswahl antritt.

