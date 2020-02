Die Vertrauensfrage verschafft Rendi-Wagner bestenfalls Zeit

Die Vertrauensfrage wird in der heimischen Politik eher selten gestellt. Die Basis und nicht die Funktionäre abstimmen zu lassen, ist ein noch ungewöhnlicherer Schritt. In der Vorwoche hat sich Pamela Rendi-Wagner genau dazu entschieden: Zwischen 4. März und 2. April will sie von den 160.000 SP-Mitgliedern im Zuge einer großflächigen Befragung wissen, ob sie Parteichefin bleiben soll.

"Ich sehe es als Zeichen der Schwäche, dass Rendi-Wagner versucht, sich mithilfe der Basis gegen den Parteiapparat zu stellen", sagt Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Das Risiko, dass sich nicht viele beteiligen und keine Mehrheit gegeben ist, ist da."

Politikwissenschafter Peter Filzmaier kann Rendi-Wagners Entscheidung verstehen. "Für sie persönlich ist es von allen schlechten Möglichkeiten vielleicht noch die beste. Rendi-Wagner hat keine Hausmacht, die Basis ist ihre einzige Chance", sagt er. Er vergleicht die SP-Chefin mit dem früheren VP-Obmann Wilhelm Molterer. Dieser rief 2008 Neuwahlen aus, weil er darin seine einzige Überlebenschance sah. Das Ergebnis ist bekannt: Nach der Wahl dankte er ab.

"Das Einzige, das Rendi-Wagner zu gewinnen hat, ist Zeit", sagt Filzmaier. Denn dass die Partei nach dem Votum, wie auch immer es ausgeht, geschlossen hinter der Vorsitzenden stehe, sei nicht zu erwarten. Filzmaier geht davon aus, dass nach der Wien-Wahl im Herbst die Führungsfrage neu thematisiert wird.

In einem Punkt sind sich beide Politologen einig: Rendi-Wagner werde es nur schwer gelingen, ihr angekratztes Image noch zu verbessern. "Sie ist kompetent. Aber eine Partei ist ein sehr komplexes Gefüge, da geht es auch darum, Allianzen zu schmieden", sagt Filzmaier. Dies sei etwas, das der Medizinerin als Quereinsteigerin bisher zu wenig gelungen sei.

Auch Stainer-Hämmerle ist skeptisch, ob sich das Blatt noch wenden wird. Die SPÖ würde schon wieder über Personen statt über Themen reden. "Was fehlt, ist, dass die SPÖ eine Wechselstimmung erzeugt und Rendi-Wagner deutlich macht, was sich mit ihr als Kanzlerin ändern würde." Dass die SPÖ stärker die Grünen als die ÖVP angreift, sei zudem ein strategischer Fehler.

Auch innerhalb der SPÖ ist die Vertrauensabstimmung umstritten. Der Tenor ist tendenziell positiv, doch gibt es auch Misstöne, wonach der Zeitpunkt nicht glücklich gewählt sei. Der niederösterreichische SP-Chef Franz Schnabl, der im November noch Rendi-Wagners Demontage betrieben hatte, versicherte, sich dafür einzusetzen, dass "die Fragestellung positiv und gut beantwortet wird". Steiermarks SP-Chef Anton Lang ließ offen, wie er abstimmen wird.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at