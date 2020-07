Die "Kultur der Verfassung" war das Thema der Rede, die der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Christoph Grabenwarter, am Freitag in Salzburg hielt. Der Steirer gilt als ÖVP-nahe, kam er doch 2005 auf einem schwarzen Ticket in das Gericht. Seine Rede war aber nicht regierungsfreundlich.